▲張雨綺被爆出在美國找代理孕母，遭中國網友抵制。（圖／張雨綺微博）

網友抵制聲浪高漲 遼寧衛視春晚傳除名

▲張雨綺過去曾與汪小菲有過一段情。（圖／張雨綺微博）

星女郎出身 與汪小菲情史再被翻出

▲汪小菲（左圖）曾經和前任張雨綺互摑耳光。（圖／NOWnews資料照、張雨綺微博）

中國女星、汪小菲舊愛、前星女郎張雨綺近日再度捲入輿論風暴，被實名舉報涉及美國代孕、插足婚姻當小三等多項爭議行為，爆料內容由前夫袁巴元的前妻葛曉倩提出，指控張雨綺不僅涉入代孕生女，還牽扯婚姻關係與律師威脅家屬等問題，相關話題連日登上微博熱搜，迅速引發網友討論，傳出遭中國春晚除名甚至連巴黎時裝周都有可能被取消，也讓她的演藝事業再度面臨重大考驗。隨著爭議發酵，大量網友湧入遼寧衛視官方微博留言，要求電視台「拒絕失德藝人」，並強調內地法律明文禁止代孕行為。官微一度關閉留言功能並封鎖相關關鍵字，引發更多揣測。多家官媒隨後跟進報導，《揚子晚報》25日指出，已確認張雨綺被移出遼寧衛視春晚排練名單，原本參與的小品節目也已更換演員，等同正式遭節目除名。依照中國現行法律與行政法規，任何形式的代孕皆屬違規行為，官方態度向來嚴格，但地下代孕市場始終未能完全根除，此次張雨綺遭指控在美國代孕生子，也讓相關灰色產業再度成為輿論焦點。部分網友認為，公眾人物一旦涉及法律與道德紅線，不僅影響個人形象，也可能對社會價值造成負面示範，因此抵制聲浪持續擴大。張雨綺畢業於上海戲劇學院附屬戲曲學校，18歲時因拍攝肯德基廣告被周星馳相中，簽約星輝公司，並在電影《長江7號》中嶄露頭角，成為外界熟知的「星女郎」。2009年張雨綺經華誼高層介紹結識汪小菲並迅速交往，後來協助處理與星輝的合約糾紛，然而2010年汪小菲與大S訂婚消息曝光後，張雨綺公開承認分手，相關情史也在此次風波中再次被翻出檢視。2017年張雨綺與袁巴元的一對子女在美國出生，她曾對外稱為龍鳳胎，但袁前妻葛曉倩與相關人士則指其中一胎涉及代孕，引發外界質疑，如今隨著爆料再起、節目除名傳聞成真，張雨綺的演藝事業去向備受關注。未來是否進一步遭到官方節目與品牌切割，仍有待觀察，但可以確定的是，這場代孕與道德爭議，已對她的公眾形象造成難以忽視的衝擊。