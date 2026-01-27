我是廣告 請繼續往下閱讀

進入2026年，經濟部旗下的「油電糖水」2025年全年財報陸續出爐，今（27）日最後公布的台電2025年也確定稅後盈餘高達729億元，比先前預估的600億元還要多，更一舉超越2015年的617億元記錄，寫下台電單一年度「最賺的一年」，也是繼連續三年虧損後，重返「國營事業獲利王」。台電表示，今日召開董事會並通過台電2025年財報，確認年度稅後盈餘729億元，其中包含業外收入約140億元，剩餘近600億元為電業收入。與合理利潤近300億元相比，增加約300億元。因台電近年為穩定民生物價，持續吸收俄烏戰爭導致國際燃料價格飆漲成本，產生超過4200億元鉅額累計虧損，去年盈餘將用於填補累虧。台電補充，2023年獲疫後特別預算補貼500億元，2023、2024年政府編列穩定供電建設方案共2500億元，皆用於投資電源開發及提升電力系統韌性，因而去年盈餘填補後尚有約3500億元累虧，將持續透過精進燃料採購、活化資產等開源節流措施強化財務體質，確保我國穩定供電。台電進一步指出，台灣目前住宅平均單價為2.89元/度，仍遠低於日本7.73元/度（2024）及韓國3.96元／度（2024），工業平均電價4.27元／度，相較日本5.87元／度（2024）及韓國4.96元／度（2024），亦仍具國際競爭力。至於其他國營事業，據目前現有財報，中油稅前虧損91億元，去年累計虧損為804億元；台水虧損49.7億元，累計虧損9.21億元；台糖去年大賺74.6億元，累計營收316億元；若加上台電營收，四大國營事業呈現「兩虧兩盈」中油原先預估去年應該出現盈餘，但隨著油價頻頻探低，本身具有油氣事業部門的中油就受到影響，再加上油價公式長期受限於「亞鄰最低價」政策，以及天然氣售價要顧及民生等政策因素，最終呈現虧損。台糖今年比較特別，大幅獲利74.6億元，對此台糖公司吳明昌日前還宣布，要普發給每位員工3600元的獎勵金。最後，台水比較可惜，因為長期以來都是經營最困難的國營事業，因為上游買水價格受到管制，下游賣水價格已31年凍漲，近期供水韌性計畫很多，公共工程經費也相當高。