36歲金鐘主持人蔡尚樺有雙水漾大眼，加上身材曼妙、嗓音甜美，從財經主播成功轉行為藝人，蔡尚樺近期接尾牙主持接到手軟，亮相的禮服一件比一件惹火，她25日分享一套戰袍，不只正面低胸，腰際兩邊還都挖空，粉絲一看驚呼：「越來越敢穿！」
蔡尚樺玫瑰金禮服太性感 網友驚豔：越來越敢穿
蔡尚樺近日南下高雄萬豪酒店，主持中嘉集團南部場的尾牙，她事後在粉專上傳活動當天的現場照，以及精心打扮的造型，可見蔡尚樺選穿一襲玫瑰金禮服，胸前大V剪裁展露傲人上圍，視線往下探，下胸至腰部兩側開洞，讓小蠻腰若隱若現，增添性感元素。
貼文一發布，大批網友爭相留言：「身材超好」、「穿這套禮服好美很好駕馭」、「主持人尚樺也是尾牙亮點之一」、「極美」、「美人魚」、「真腰瘦！」
蔡尚樺低胸亮相尾牙吸睛 台上失足摔到意外成焦點
除了該件禮服，蔡尚樺日前主持仁寶尾牙，穿一件極度低胸的細肩帶白色褲裝，一傾身即放送深邃事業線，她表示，該件禮服穿起來輕盈又舒服，不過當天的活動上發生小插曲，尾牙進行到一半，站在台階上的蔡尚樺，本來要攙扶金曲歌王蕭煌奇，未料，自己一個不小心重摔在地上，在眾目睽睽下出糗，讓她事後大呼：「我怎麼會在台上發生這麼搞笑的事！」
資料來源：蔡尚樺IG
