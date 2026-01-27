我是廣告 請繼續往下閱讀

▲臺北鯨華林書荷本季傷癒歸隊暫估企排得分區第3名 重返名古屋亞運培訓隊18人名單。（圖／中華排協提供）

中華民國排球協會今（27）日公布「2026名古屋亞運」第三階段男排、女排培訓隊名單。配合賽期選訓策略，本階段名單調整如下：男排加入舉球對角黃正良，以及舉球員陳玠廷回歸；女排加入邊線攻擊手林書荷、邊線攻擊手許甄軒、中間手陳喬恩及自由球員林其蓉。男排總教練黃宏裕表示，由於部分男排成員目前效力於海外聯賽，本階段選才重點除了考量選手健康狀況，更需維持國家隊日常訓練的高強度。教練團預計在國際賽週期正式開始前，從18人培訓名單中決選出最終亞錦賽14人及亞運12人名單。女排總教練鄧衍敏則強調，每個階段的名單調整，都是為了讓教練團與不同選手磨合戰術。由於亞運與亞錦賽均在今年舉行，各位置競爭趨於白熱化，希望能透過不同階段的訓練，挑選出最具競爭力的亞運陣容。展望2026國際賽週期，中華隊男排、女排預計出戰國家盃、亞洲東區錦標賽、亞錦賽及名古屋亞運；分齡賽事部分則將出戰U18亞錦賽（男、女）、U17世錦賽（男、女）。除中華隊出戰國際賽事外，中華民國排球協會亦將於國內舉辦兩場國際賽事，包含6月4日至6月7日在屏東大鵬灣舉辦AVC亞洲沙灘排球公開賽，以及7月28日至8月2日在新北市新莊體育館主辦福爾摩沙排球邀請賽。📍1 舉球員 黃宇晨📍2 舉球員 林嘉偉📍3 舉球員 陳玠廷📍4 邊線攻擊手 張祐晨📍5 邊線攻擊手 温逸凱📍6 邊線攻擊手 劉昱麟📍7 邊線攻擊手 李元📍8 邊線攻擊手 洪宇叡📍9 中間手 莊邵捷📍10 中間手 李俊佑📍11 中間手 甘茂宏📍12 中間手 蔡沛彰📍13 中間手 呂姜耀凱📍14 舉球對角 黃正良📍15 舉球對角 曾茂聰📍16 舉球對角 張育陞📍17 自由球員 陳佑誠📍18 自由球員 蘇逢澤📍1 舉球員 廖苡任📍2 舉球員 洪家瑤📍3 舉球員 陳莉鎔📍4 邊線攻擊手 劉雙菱📍5 邊線攻擊手 蔡幼群📍6 邊線攻擊手 林良黛📍7 邊線攻擊手 林書荷📍8 邊線攻擊手 許菀芸📍9 邊線攻擊手 許甄軒📍10 中間手 吳紫華📍11 中間手 甘可慧📍12 中間手 葉于雯📍13 中間手 陳喬恩📍14 中間手 温以勤📍15 舉球對角 張稦豈📍16 舉球對角 陳潔📍17 自由球員 林其蓉📍18 自由球員 李怡萱