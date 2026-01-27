我是廣告 請繼續往下閱讀

▲藝聲發文，全都用台語漢字，讓不少粉絲十分驚喜。（圖／翻攝自藝聲IG@yesung1106）

演出後發文 藝聲台語向高雄告白

▲藝聲獨自留在高雄，其餘8名成員皆已回韓國。（圖／翻攝自藝聲IG@yesung1106）

過去遺憾成伏筆 這次以舞台方式彌補

韓國超人氣天團Super Junior 2026年台灣巡演正式畫下句點，從台北到高雄共舉辦6場演出，25 日晚間於高雄巨蛋完成最終場，多年來Super Junior在台灣累積深厚粉絲基礎，每回來台不僅門票迅速完售，此次高雄最終場結束後，團員們陸續透過社群平台發聲，向台灣粉絲表達感謝之意。其中藝聲的貼文更是用「台語漢字」發文感謝高雄，直言自己要「想辦法閣再來」，讓不少粉絲驚呼：「真的太有心！」其中，成員藝聲的貼文格外引起關注，他在演出結束後於社群平台發文向高雄告白，字裡行間流露出濃厚情感，不僅直接寫下「高雄，我真愛你～」，更以溫柔語氣回顧這次到訪的心情，貼文曝光後立刻被大量台灣粉絲轉發，不少人直言「看到第一行就破防」，認為藝聲對高雄的情感相當真摯。最讓粉絲驚喜的是藝聲整段貼文竟以台語漢字書寫，包括「頂擺無法一個人來，實在真傷心」、「不過這馬用這種方式來到這，感覺真好」等句子，語感自然又貼近台灣日常用語，讓不少網友直呼「完全是台灣人等級」。尤其最後一句「我一定會想辦法，閣再來看你～」，更被粉絲視為對高雄的深情承諾，相關截圖迅速在社群平台瘋傳，引發熱烈討論。從藝聲的文字中也能看出，他對過去未能以個人身分來到高雄仍抱有遺憾，這次則是透過團體演出以另一種方式再次站上高雄舞台，而他所提到的「頂擺無法一個人來」，正是指先前行程或規劃未能成行，如今能在演唱會上與高雄粉絲相見，讓他感到格外珍惜，也因此才會選擇用台語文字，向這座城市表達最直接的情感。貼文曝光後，台灣粉絲紛紛留言回應，「高雄等你」、「一定要再來」、「這句台語太犯規了」，更有人敲碗希望未來能看到藝聲的個人演唱會或見面會選在高雄舉辦。對粉絲而言，這不只是一篇感謝文，更像是一種雙向約定；而對藝聲來說，透過語言與文化的貼近也再次拉近與台灣粉絲之間的距離，為此次台灣巡演留下溫暖又難忘的收尾。