▲ 25歲替代役男搭多元計程車返家途中，疑與司機口角遭趕下車，倒臥台64線車道，接連遭4輛車輾過身亡。（圖／翻攝畫面）

台64線27.5公里處25日凌晨發生一起恐怖車禍，一名25歲的溫姓男子當時於台北市文山區乘坐多元計程車返回新北市板橋區住處。過程中後座的溫男疑似不慎踹到車門，司機見狀後制止引發溫男不滿，怒踹駕駛座的椅背。司機一氣之下將車輛直接停在路旁，並將溫男趕下車後離開。而後溫男不明原因倒臥道路，遭到39歲陳男、26歲邱男、54歲簡男以及45歲魏男一共4車輾過，死狀淒慘。對此，法醫高大成也分析此案並曝光溫男的致死關鍵。高大成表示，若溫男的致命傷位於腦部則會有明顯胎痕，「第一次、第二次輾過的出血量一定不一樣。」第一次輾過的出血量會比較多，也能從留下的胎痕得知是哪一輛車是導致溫男身亡的關鍵。至於溫男生前是否有飲酒狀況，高大成則認為，有沒有喝酒和案情無關。認為其無論有沒有喝酒，林姓司機都不應該將溫男丟包，可以將溫男載到較安全的地方讓他下車，且過程中溫男並對司機做出人身攻擊，認為林男行為相當不妥當。回顧這起案件，死者溫姓男子就讀頂尖大學且擁有雙學位，目前正於鐵路警察局服替代役，預計下個月退伍準備找工作。怎料，25日晚間卻在返回住處途中，因踢椅背和多元計程車林姓司機發生爭執，當場被丟包在台64線上，不明原因倒臥道路後，遭到4車輾過慘死。今（27日）於板橋殯儀館進行解剖，將採集血液釐清溫男是否有酒精或藥物反應。溫男家屬均到場，溫母更是難忍情緒不斷啜泣，解剖結果預計2個月後出爐。