為迎接充滿「年味」的新春佳節，高雄兒童美術館將於2月1日下午3時30分，在兒美館一樓中庭舉辦「歲時好味：過年故事會」。活動特別邀請超人氣說故事達人「胖叔叔」為大家端上一桌年節故事好味。現場更與高雄百年餅店「舊振南」跨界合作，為前400位參加的孩子準備限量年味好禮。兒美館「歲時好味：過年故事會」精選兩則別具意義的童話故事：《咕嚕嚕涮鍋子》講述寒冬中一鍋熱騰騰的火鍋，如何連結人心、化解孤單，成為陌生人之間最溫暖的陪伴；而《小克勞斯與大克勞斯》以幽默機智的情節，呈現兩位主角因不同的選擇而導致的迥異命運。百年漢餅品牌「舊振南」持續支持兒美館節慶說故事活動，期望傳統文化不只是歷史，而陪伴孩子成長的生活記憶。透過故事與年味點心的結合，希望讓參與的孩子也感受到傳統文化的深厚底蘊。當日活動結束後，小朋友可憑號碼牌兌換舊振南精心準備的限量年節贈禮。「歲時好味：過年故事會」活動於2月1日下午3時30分在兒美館一樓中庭舉辦，當日下午3時起，開放2-12歲小朋友領取號碼牌（每位小朋友限領1張，共計400張，額滿為止），並於活動結束後持號碼牌領好禮。更多活動資訊請鎖定高美館網站，以及臉書專頁與Instagram「高雄市立美術館」。