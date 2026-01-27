台灣居然能夠「認養」石虎還有動物園的可愛動物們！台北市立動物園對於許多家長來說，可以說是週末帶孩子出遊最佳去處。近期更有民眾在社群上分享「自己認養了石虎」，更成為了動物褓姆，直接享有一年5次免費入場北市動物園的福利，每年還有春聯等小禮物能拿，貼文瞬間引爆全台轟動，超過5萬網友紛紛喊話想加入「動物認養計畫」。
北市動物園能認養動物！成為動物褓姆一天花不到3塊錢
北市動物園最酷玩法！一位女網友在社群Threads上分享，「認養了石虎，一年還可以免費去看牠5次」，並分享了自己的動物褓姆證，卡面上有著可愛的石虎，只要在動物園門口出示，就可享有免費入場福利！
貼文曝光後，立刻吸引超過5萬多名台灣網友按讚，紛紛湧入討論，「超讚的行銷方式」、「我認養了老虎，希望它們都能健康快樂」、「台灣居然可以認養這些小動物，也太棒了」。
事實上，這是北市動物園推行多年的「動物認養計畫」，認養並不是把動物帶回家，而是透過實際捐助，支持野生動物保育、學術研究、圈養照護與教育推廣等工作。所有經費皆由專戶統籌管理，並定期公開成果。以個人認養為例，只要加入計畫，就能獲得一張專屬動物認養卡，而且有多達42種卡面，還有Q版風格可選擇。
至於動物褓姆的福利一年內可享有5次免費入園、園內商店消費優惠，還有不定期為認養人舉辦的專屬活動，一年只要1千元，就能用「一天不到3元」的方式參與保育，未滿12歲的孩童則是500元，方案名為動物寶貝，同樣享有免費入場福利。
北市動物園「動物認養計畫」方案價格
個人認養類型
動物褓姆 1000元/年
動物寶貝 500元/年 (限12歲以下參與)
線上認養：點此
2026動物認養馬麻吉春節專案：點此
動物褓姆卡面一次看：點此
不只北市動物園能認養！高雄壽山整年免費入場
除了在台北的北市動物園有「動物認養計畫」之外，位於高雄的壽山動物園同樣也有推出動物認養活動，個人認養金額最低500元，並會獲得「動物認養卡」一張，只要拿到這張卡，就可以在一年內無限次數的免費入園優惠並受邀參加動物園的VIP卡友專屬活動。
壽山動物園也提供線上認養、線上認養等方式，經費將會用在幫動物加菜、提升動物醫療設備、增加動物行為豐富化設施等用途。
高雄壽山動物園「動物認養計畫」方案價格
個人認養：最低500元/年
線上認養：點此
資料來源：臺北市立動物園、壽山動物園
