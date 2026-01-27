我是廣告 請繼續往下閱讀

聯發科連續多季拿下智慧手機晶片出貨量冠軍，但外媒wccftech最新報導示警，DRAM缺貨可能拖累整體手機出貨，反而讓聯發科成為所有晶片製造商中影響最大的公司。報導指出，在智慧手機晶片出貨排名上，聯發科近幾季都壓過高通、蘋果與三星，市占氣勢強。但問題出在記憶體端，DRAM供應吃緊之下，多家機構已調降今年智慧手機銷售展望，若終端品牌放慢拉貨節奏，首當其衝的就是高度仰賴手機SoC的廠商。以聯發科來說，2025年第三季手機晶片就占單季營收約53%，在同業中對手機景氣的敏感度相對更高。更讓市場緊張的是，聯發科預計今年稍晚推出新一代旗艦晶片「天璣9600」，傳出將採用台積電2奈米製程，且已完成設計定案。外媒形容，這顆晶片可能成為聯發科史上成本最高、也最昂貴的旗艦SoC，偏偏同一時間，DRAM與NAND Flash價格分別被點名大漲約70%與100%，整機物料成本壓力升高，終端是否還願意大力推高階機，成了不確定因素。此外，韓媒也提到，中國手機品牌近期下修今年出貨預估，而這些廠商正是聯發科的重要客戶群之一。若品牌端轉保守，SoC拉貨動能自然容易跟著降溫，也讓外界對聯發科展望轉趨謹慎。聯發科目前主力旗艦產品線相對集中，市場則傳出高通今年可能推出兩個版本的旗艦平台，讓合作夥伴選擇更多。外媒也點出聯發科長期策略是以ARM既有CPU/GPU設計為主，相較高通的客製核心，在效能與能耗表現上仍有落差；先前Geekbench 6的比較中，天璣9500的「每瓦效能」也被指不如競品，但聯發科的優勢在於定價更具競爭力、成本控管更有彈性。不過，聯發科股價近期表現優異，1月22日以來，股價大漲21%，且外資是主要推手，已經連續6日站在買方。