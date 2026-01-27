屏東今（27）日凌晨02:48，屏東縣政府南南東方 103.2 公里發生芮氏規模4.6地震，屏東縣南灣、恆春地區最大震度3級。中央氣象署地震測報中心主任吳健富接受《NOWNEWS》採訪時表示，因預警系統預估可能達規模5，因此發布PWS警訊。吳健富指出該起地震應屬於獨立事件，非大型地震後的餘震，且由於規模不大，後續即便出現小型地震，也難以明確定義為餘震，民眾僅需留意相關資訊，無須過度恐慌。
今凌晨屏東發生一起地震，因靠近核三廠，不免讓人提高警覺，對此，地震測報中心主任吳健富說明，此次地震屬於一般地震事件，預警系統預估規模可能達5，屏東市震度恐達4級，因此發布PWS警訊，推估過程中可能略有高估，實際地震規模約為4.6。
同區域最近一次地震在2011年
吳健富指出該區域周邊海域本就存在地震活動，但發生頻率不高，若以震央為中心、半徑20公里內觀察，過去多為規模4.5至4.9的地震慢慢釋放，最近一次發生在2011年，再往前則是2005年與1990年。
而南部地震主要與歐亞大陸板塊及菲律賓海板塊隱沒作用有關，但相較東部地區，地震發生頻率明顯較低。此次地震屬獨立事件，並非大型地震後的餘震，後續即便出現零星小型地震，規模也將明顯較小，暫無需特別設定餘震警戒標準。
資料來源：中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
同區域最近一次地震在2011年
吳健富指出該區域周邊海域本就存在地震活動，但發生頻率不高，若以震央為中心、半徑20公里內觀察，過去多為規模4.5至4.9的地震慢慢釋放，最近一次發生在2011年，再往前則是2005年與1990年。
而南部地震主要與歐亞大陸板塊及菲律賓海板塊隱沒作用有關，但相較東部地區，地震發生頻率明顯較低。此次地震屬獨立事件，並非大型地震後的餘震，後續即便出現零星小型地震，規模也將明顯較小，暫無需特別設定餘震警戒標準。
資料來源：中央氣象署