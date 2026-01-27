我是廣告 請繼續往下閱讀

▲救國團墾丁青年活動中心舉辦新春揮毫贈春聯活動，邀請書法家到場揮毫，書寫祝福春聯，以傳遞人文暖意。(圖／救國團墾丁青年活動中心提供)

▲救國團墾丁青年活動中心舉辦新春揮毫贈春聯活動。(圖／記者黃守作攝)

▲救國團墾丁青年活動中心舉辦新春揮毫贈春聯活動，墾丁青年活動中心總幹事翁嘉賢(右5)致送感謝狀，由書法家蔡豐吉(右4)代表接受。(圖／救國團墾丁青年活動中心提供)

▲救國團墾丁青年活動中心舉辦新春揮毫贈春聯活動，書寫的春聯免費供旅人及在地民眾索取。(圖／記者黃守作攝)

救國團墾丁青年活動中心26日晚間，在該中心閩式紅樓，舉辦新春揮毫贈春聯活動，多位書法家齊聚國境之南，現場揮毫書寫祝福春聯，為旅人與在地民眾送上新年的溫暖祝福，也為墾丁地區觀光注入一股人文書香氛圍。救國團墾丁青年活動中心新春揮毫贈春聯活動，是由墾丁青年活動中心總幹事翁嘉賢主持，有該中心業務組組長黃淑裙、組員黃淑凰等人，以及住宿旅人與在地民眾與會，會中邀請國立屏東大學視覺藝術研究所學會、八方藝術學會，以及高雄市中國書法學會等書法團體代表到場揮毫，書寫祝福春聯，以傳遞人文暖意。墾丁青年活動中心總幹事翁嘉賢表示，新春揮毫贈春聯活動，多年來已成為該中心年度的重要文化節點，透過書法藝術的參與，不僅讓旅客感受到濃厚年節氛圍，也讓在地文化能以更親近、溫和的方式被看見，此一文化的累積，也是他所期待推動的方向，期在觀光轉型的過程中，讓人文書香氛圍，成為一股安定人心、細水長流的力量。翁嘉賢說，春聯不僅是年節裝飾，更自然融入建築與生活場景，讓人彷彿走入一幅流動的年節風景，深入體會書法藝術與空間美學交織而成的文化氛圍，以迎接農曆新年。翁嘉賢指出，此次新春揮毫贈春聯活動，也同步為園區內多處閩式建築堂號，重新書寫並更換具「冠首意涵」之堂號對聯，經與書法家共同研擬，依各堂號名稱所承載的歷史背景與空間性質，量身構思文字意象，讓對聯不僅是年節應景之作，更成為與建築、場域精神相互呼應的文化標誌，而全新書寫的堂號春聯，張貼於紅樓廊柱與建築空間之間，在傳統閩式建築映襯下格外醒目，也讓旅人在行走園區時，自然讀到文字，感受到空間的文化層次，為整體園區注入煥然一新，而不失古意的人文氣息。翁嘉賢並指出，墾丁青年活動中心為嘉惠旅友，平日亦不定期推出多項住宿優惠專案與主題活動，歡迎民眾隨時關注相關訊息，有興趣的民眾可致電墾丁青年活動中心洽詢，以即時掌握最新活動與優惠資訊等各項服務。