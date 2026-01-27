美聲歌后許茹芸（琇琇）入行30年，唱紅〈如果雲知道〉、〈淚海〉等經典情歌，近來忙著籌備新專輯，她2013年11月嫁給SM娛樂高層「Mr.Big」崔栽誠，近日許茹芸分享和韓籍老公在大安森林公園散步的照片，素顏的天后保養得宜，看不出來已經51歲。
天后偕夫大安森林公園散步 許茹芸沒上妝被誇很凍齡
許茹芸25日在粉專放上一組照片，當天她與老公前往大安森林公園閒晃，並光顧一間咖啡廳，曝光的照片，許茹芸未施脂粉和太多偽裝，穿深色大衣配牛仔褲，整體俐落有型，與老公漫步在偌大的公園，度過愜意的兩人時光。
年過半百的許茹芸，即便沒化妝，狀態依然相當好，拿下墨鏡的自拍照，臉部肌膚沒有一點瑕疵，讓人猜不出實際年齡，她在配文寫下：「聽說這樣的角度很 Gen Z？」笑指夫妻倆的自拍方式有跟上Z世代的年輕人。
貼文發布後，粉絲紛紛留言：「感情真好」、「天啊！好想遇上女神」、「凍齡夫妻檔」、「好可愛的琇琇姐」、「這個年代有好姻緣，的確值得被人羨慕！」連好友、金馬影后舒淇都按讚。
許茹芸為愛遠嫁異地12年 婚後凍卵不強求有下一代
許茹芸當年為了愛遠嫁首爾，至今和老公攜手走過12個年頭，幾年前，許茹芸受訪透露，考量年紀不小，夫妻倆也有計劃生小孩，因此結婚沒多久就去凍卵，雖然現在膝下無子，許茹芸與老公的感情依然持續增溫，她認為夫妻有共同的價值觀對維繫婚姻很重要，兩人對生小孩原本採順其自然的態度，「但過了那個階段，就照原定計畫去做。」
資料來源：許茹芸 Valen Hsu臉書
