全球體育鞋市場版圖變動！中國體育品牌安踏（ANTA）今（27）日正式宣布，將以 15 億歐元（約新台幣 571 億元）的天價，收購德國運動品牌 PUMA約 29% 股權，直接成為 PUMA最大股東，也讓中國運動品牌版圖再度擴張。
PUMA 最大股東變中國安踏！撼動全球潮流鞋圈版圖
中國體育品牌「安踏（ANTA）」今（27）日在港交所公告，1 月 26 日公司與 Artémis 訂立購股協議，斥資約 15.06 億歐元（約新台幣 571 億元），以每股 35 歐元價格，收購德國運動老牌 PUMA 約 29.06% 的股權。
每股 35 歐元的收購價格，相較 PUMA 前一交易日收盤價 21.63 歐元，溢價超過 6 成。這筆交易完成後，安踏（ANTA）將取代皮諾特（Pinault）家族，一舉成為 PUMA 最大股東。
該筆交易預計於 2026 年底前完成。ANTA 強調無意全面收購 PUMA，但將在交易完成後，尋求進入 PUMA 董事會。
安踏集團表示，PUMA 作為擁有逾百年歷史的國際領先品牌，在專業運動與潮流文化領域具備強大影響力，能與安踏現有的品牌矩陣形成高度互補。即便成為最大股東，安踏也承諾不會直接介入 PUMA 的日常經營，並將維持其品牌引以為傲的「德國風格」。
安踏涉足國際市場！收購輝煌戰績一次看
事實上，安踏近年來為了進軍國際市場動作頻頻，早在 2009 年就收購義大利運動休閒品牌 FILA 的大中華區業務；2019 年再全資收購 Amer Sports，將旗下 Arc’teryx 始祖鳥、Salomon 等品牌納入集團版圖；2025 年 4 月，安踏又收購德國戶外服裝製造商飛狼（Jack Wolfskin），持續擴大全球布局。
而本次安踏收購大量PUMA股份成為最大股東的事件，也讓全球潮流鞋圈掀起關注，因為PUMA在2024年邀請BLACKPINK Rosé（朴彩英）擔任全球品牌大使，推出Rewrite the Classics」計劃，甚至還親自操刀設計聯名系列鞋款，因此成為一票潮流愛好者的選擇。
百年老牌 PUMA 曾席捲全球！面對 Nike、Adidas 夾殺陷入苦戰
事實上，PUMA 前身為 1927 年 7 月由德國達斯勒兩兄弟創立的「達斯勒兄弟鞋廠」，自 1930 年代起逐漸成為國際知名品牌。然而，1943 年第二次世界大戰期間，兄弟倆在避難時因一場言語誤會心生嫌隙，最終分道揚鑣。弟弟阿道夫（Adolf）於 1948 年創立品牌「愛迪達（Adidas）」，哥哥魯道夫（Rudolf）則另起爐灶創立「Ruda」，後來更名為「PUMA」。
兄弟倆直到離世前始終沒有再往來，甚至身故後也不願葬在彼此身旁。直到 2009 年，Adidas 與 PUMA 兩家企業的員工在德國黑措根奧拉赫（Herzogenaurach）舉行一場足球友誼賽，才為這段橫跨一甲子的兄弟恩怨，象徵性地畫下句點。
而 PUMA 與 Adidas 數十年來持續在運動用品市場上正面交鋒，直到 1964 年美國品牌 Nike 問世後，三大品牌長期在國際市場、尤其是運動鞋領域展開激烈競爭。不過近年來，PUMA 已逐漸難以追上另外兩大對手，就連穩坐全球第三大運動品牌的地位也岌岌可危。
根據最新財報數據，PUMA 於 2025 年前三季累計虧損已達 3.09 億歐元（約新台幣 117 億元），導致股價明顯下跌。直到今年初安踏出收購大量股票成為最大股東，未來恐將掌握股東會主導權，也讓外界好奇安踏是否能再度創造「FILA」奇蹟，讓該品牌在中國營運好轉。
資料來源：ANTA
