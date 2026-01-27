美國串流媒體巨頭 Netflix 將於 3 月在日本獨家直播世界棒球經典賽 (WBC)，此次轉播無任何地上波轉播，引發許多球迷議論。Netflix宣布，將在日本國家隊30名球員的家鄉等地點舉行公開轉播 (PV) 活動。
根據讀賣新聞報導，Netflix本次賽事直播將涵蓋日本隊的所有比賽，並在日本全國至少 30 個地點舉行公播活動，由球員家鄉所在地方政府和母校主辦，公播活動Netflix協辦。
日本隊將在當地時間3月6日晚間19時的第一場比賽中對決台灣，7日晚間19時對戰韓國；8日晚間19時面對澳洲；10日晚間小組賽最終戰對上捷克。
許多準備赴日卻沒有買到日本對決台灣場次的球迷擔心看不到比賽，值得注意的是，中華職棒聯盟會長蔡其昌力挺球迷在東京打造「台灣之夜」應援活動，21日才在社群平台Threads發文透露，經過團隊努力，已順利租借到台日大戰當天的應援場地，目前正積極申請轉播授權送審。
以下為日本隊26日率先公布的WBC29人名單及選手出身地及畢業學校：
投手
松井裕樹：神奈川縣橫濱市；畢業學校：神奈川縣川崎市桐光學園
宮城大彌：沖繩縣宜野灣市；畢業學校：沖繩縣興南高校
伊藤大海：北海道茅部郡鹿部町；畢業學校：北海道駒澤大學附屬苫小牧高等學校、北海道苫小牧駒澤大學
大勢：兵庫縣多可郡多可町；畢業學校：兵庫縣立西脇工業高等學校、日本關西國際大學（兵庫縣）
大谷翔平：岩手縣奧州市；畢業學校：岩手縣花卷東高等學校
菊池雄星：岩手縣盛岡市；畢業學校：岩手縣花卷東高等學校
山本由伸：岡山縣備前市；畢業學校：宮崎縣都城高等學校
菅野智之：神奈川縣相模原市；畢業學校：東海大學附屬相模高等學校(神奈川)、日本東海大學(東京都)
種市篤暉：青森縣三澤市；畢業學校：青森縣八戶工業大學第一高等學校
高橋宏斗：愛知縣尾張旭市；畢業學校：名古屋市中京大學附屬中京高等學校
曽谷龍平：奈良縣生駒郡；畢業學校：秋田縣明櫻高校、栃木縣白鷗大學
北山亘基：京都府；畢業學校：京都成章高等學校、京都產業大學
平良海馬：沖繩縣石垣市；畢業學校：沖繩縣八重山商工高等學校
松本裕樹：神奈川縣橫濱市；畢業學校：岩手縣盛岡大學附屬高等學校
石井大智：秋田縣秋田市；畢業學校：秋田工業高等專門學校
捕手
若月健矢：埼玉縣加須市；畢業學校：埼玉縣花咲徳榮高等學校
坂本誠志郎：兵庫縣養父市；畢業學校：大阪履正社高校、明治大學（東京都）
中村悠平：福井縣大野市；畢業學校：福井商業高等學校
内野手
牧秀悟：長野縣中野市；畢業學校：長野縣松本第一高等學校、中央大學（東京八王子市）
小園海斗：兵庫縣寶塚市；畢業學校：兵庫縣報德學園
牧原大成：福岡縣久留米市；畢業學校：山形縣城北高校
源田壮亮：大分縣大分市；畢業學校：大分縣立大分商業高等學校、愛知縣愛知學院大學
佐藤輝明：兵庫縣西宮市；畢業學校：兵庫縣仁川學院高等學校、近畿大學（大阪府東大阪市）
岡本和真：奈良縣五條市；畢業學校：奈良縣智辯學園高等學校
村上宗隆：熊本縣熊本市；畢業學校：熊本線熊本市九州學院高等學校
外野手
近藤健介：千葉縣千葉市；畢業學校：橫濱高等學校
周東佑京：群馬縣太田市；畢業學校：群馬縣東京農業大學第二高等學校、東京農業大學北海道鄂霍次克校區
森下翔太：神奈川縣橫濱市；畢業學校：東海大學附屬相模高等學校(神奈川)、中央大學（東京八王子市）
鈴木誠也：東京都荒川區；畢業學校：東京都二松學舍大學附屬高等學校
