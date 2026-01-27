我是廣告 請繼續往下閱讀

以下為日本隊26日率先公布的WBC29人名單及選手出身地及畢業學校：

美國串流媒體巨頭 Netflix 將於 3 月在日本獨家直播世界棒球經典賽 (WBC)，此次轉播無任何地上波轉播，引發許多球迷議論。Netflix宣布，將在日本國家隊30名球員的家鄉等地點舉行公開轉播 (PV) 活動。根據讀賣新聞報導，Netflix本次賽事直播將涵蓋日本隊的所有比賽，並在日本全國至少 30 個地點舉行公播活動，由球員家鄉所在地方政府和母校主辦，公播活動Netflix協辦。日本隊將在當地時間3月6日晚間19時的第一場比賽中對決台灣，7日晚間19時對戰韓國；8日晚間19時面對澳洲；10日晚間小組賽最終戰對上捷克。許多準備赴日卻沒有買到日本對決台灣場次的球迷擔心看不到比賽，值得注意的是，中華職棒聯盟會長蔡其昌力挺球迷在東京打造「台灣之夜」應援活動，21日才在社群平台Threads發文透露，經過團隊努力，已順利租借到台日大戰當天的應援場地，目前正積極申請轉播授權送審。松井裕樹：神奈川縣橫濱市；畢業學校：神奈川縣川崎市桐光學園宮城大彌：沖繩縣宜野灣市；畢業學校：沖繩縣興南高校伊藤大海：北海道茅部郡鹿部町；畢業學校：北海道駒澤大學附屬苫小牧高等學校、北海道苫小牧駒澤大學大勢：兵庫縣多可郡多可町；畢業學校：兵庫縣立西脇工業高等學校、日本關西國際大學（兵庫縣）大谷翔平：岩手縣奧州市；畢業學校：岩手縣花卷東高等學校菊池雄星：岩手縣盛岡市；畢業學校：岩手縣花卷東高等學校山本由伸：岡山縣備前市；畢業學校：宮崎縣都城高等學校菅野智之：神奈川縣相模原市；畢業學校：東海大學附屬相模高等學校(神奈川)、日本東海大學(東京都)種市篤暉：青森縣三澤市；畢業學校：青森縣八戶工業大學第一高等學校高橋宏斗：愛知縣尾張旭市；畢業學校：名古屋市中京大學附屬中京高等學校曽谷龍平：奈良縣生駒郡；畢業學校：秋田縣明櫻高校、栃木縣白鷗大學北山亘基：京都府；畢業學校：京都成章高等學校、京都產業大學平良海馬：沖繩縣石垣市；畢業學校：沖繩縣八重山商工高等學校松本裕樹：神奈川縣橫濱市；畢業學校：岩手縣盛岡大學附屬高等學校石井大智：秋田縣秋田市；畢業學校：秋田工業高等專門學校若月健矢：埼玉縣加須市；畢業學校：埼玉縣花咲徳榮高等學校坂本誠志郎：兵庫縣養父市；畢業學校：大阪履正社高校、明治大學（東京都）中村悠平：福井縣大野市；畢業學校：福井商業高等學校牧秀悟：長野縣中野市；畢業學校：長野縣松本第一高等學校、中央大學（東京八王子市）小園海斗：兵庫縣寶塚市；畢業學校：兵庫縣報德學園牧原大成：福岡縣久留米市；畢業學校：山形縣城北高校源田壮亮：大分縣大分市；畢業學校：大分縣立大分商業高等學校、愛知縣愛知學院大學佐藤輝明：兵庫縣西宮市；畢業學校：兵庫縣仁川學院高等學校、近畿大學（大阪府東大阪市）岡本和真：奈良縣五條市；畢業學校：奈良縣智辯學園高等學校村上宗隆：熊本縣熊本市；畢業學校：熊本線熊本市九州學院高等學校近藤健介：千葉縣千葉市；畢業學校：橫濱高等學校周東佑京：群馬縣太田市；畢業學校：群馬縣東京農業大學第二高等學校、東京農業大學北海道鄂霍次克校區森下翔太：神奈川縣橫濱市；畢業學校：東海大學附屬相模高等學校(神奈川)、中央大學（東京八王子市）鈴木誠也：東京都荒川區；畢業學校：東京都二松學舍大學附屬高等學校