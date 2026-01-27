我是廣告 請繼續往下閱讀

▲田徑選手金珉志因為高䠷身材與超高顏值，成為本季人氣成員之一。（圖／翻攝自金珉志IG@arb0r_day）

金珉志身分曝光 運動員背景引熱議

▲金珉志被譽為「田徑場上的Karina」。（圖／翻攝自金珉志IG@arb0r_day）

神似aespa Karina 封號「田徑場上的女神」

規則更直接 情感選擇全面升級

超高人氣韓國戀愛實境節目《單身即地獄》正式迎來第5季，新一季再度延續節目最具代表性的設定，集結外型亮眼、背景多元的單身男女，送往與世隔絕的「地獄島」，展開一場關於吸引、試探與心理攻防的戀愛競賽。其中女性參賽者之一的金珉志（김민지）格外吸睛，外型亮眼的她神似韓國大勢女團aespa的隊長Karina（劉知珉），被稱為「田徑場的Karina」。在公開的成員名單中，女性參賽者之一的金珉志（김민지）格外吸睛。她現年29歲，身高173公分，為韓國知名田徑短跑選手，主攻400公尺與400公尺欄項目，畢業於仁荷大學體育研究所，擁有碩士學位。金珉志自國中起便全心投入田徑訓練，至今已有17年資歷，並曾連續四年在全國運動會奪冠，是實打實的頂尖運動員。運動員身分進入戀愛實境節目，也讓不少觀眾對她在節目中的表現充滿期待。除了亮眼履歷，金珉志的外型同樣成為討論焦點，她因五官精緻、氣質冷艷，被網友認為神似Karina，甚至獲得「田徑場上的Karina」封號，隨著節目話題發酵，她的Instagram追蹤數已突破70萬，人氣迅速攀升。在節目中，金珉志並未刻意隱藏性格，面對感情選擇時態度坦率，對心儀對象主動示好，關鍵時刻也能果斷表態，展現運動員特有的自信與果敢，成功吸引大量觀眾支持。金珉志在《單身即地獄5》中，不僅代表高顏值成員之一，也象徵節目近年偏好的「實力派背景」趨勢。金珉志將長年競技場上累積的專注力與心理素質，轉化為面對感情時的穩定與直率，讓戀愛不只是曖昧互動，更像一場必須全力以赴的比賽。隨著節目播出，她是否能在高壓規則下找到真正心動的對象，也成為新一季最受矚目的發展之一。想要離開無人島、前往象徵浪漫與奢華的「天堂島」，唯一條件就是成功配對，也讓每一次互動都帶著現實壓力與情感拉鋸，成為觀眾最愛的看點之一。相較前幾季，《單身即地獄5》被形容為「情緒更裸露、選擇更殘酷」的一季。成員們在有限時間內必須快速判斷彼此好感，曖昧不再只是慢慢醞釀，而是隨時可能被他人介入或翻盤，節目製作單位也刻意強化競爭性，讓配對不僅關乎浪漫，更牽動自尊與策略，使戀愛過程宛如一場心理博弈。正因如此，新一季名單一公開，立刻引發韓網與海外觀眾高度關注。