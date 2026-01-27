我是廣告 請繼續往下閱讀

旺宏今法說會公布去年財報，2025年第四季營收77.29億元，季減6%，單季營業毛利衝到18.68億元，季增68%、年增140%。去年第四季稅後淨損2.94億元、每股虧損0.16元，但相較前一季已明顯縮小。旺宏去年第四季毛利率跳升到24.2%，較第三季13.5%明顯拉高，虧損也同步收斂。旺宏更在法說會公布，今年資本支出拉到220億元，相較去年18億元，年增11倍以上，鎖定市場缺貨最嚴重的MLC NAND含eMMC擴產，目標把12吋廠月產能從約2萬片推升到3萬片以上，年底拚新增近萬片產能。展望擴產，旺宏強調之所以敢把資本支出拉高，關鍵在於廠務設施多已預先完成，新機台到位後能更快轉成產能，縮短擴產等待時間。公司並提到，8吋與12吋廠目前稼動率已接近滿載，市場需求仍強，將全力支援eMMC與長期客戶需求，長線目標瞄準全球最大eMMC供應商。旺宏NOR Flash在伺服器與通訊需求拉動下表現最亮眼，第四季營收季增9%、年增41%；車用市場則持續回溫，智慧駕駛相關應用成為主要推力。全年來看，NAND Flash營收年增達62%，NOR Flash也維持16%成長，顯示在組合調整下，旺宏正把資源往較有利的產品線移動。觀察今日股價表現，旺宏今日高點觸及80.9元，尾盤收平盤，收在76.2元。