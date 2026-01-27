我是廣告 請繼續往下閱讀

▲宜蘭三星鄉農場王姓負責人不滿前員工跳槽，操控空拍機投放摻有劇毒農藥的苜蓿粒，害死多隻山羊、梅花鹿與羊駝，檢方依動保法與毀損罪起訴，建請重判。（圖／翻攝畫面）

宜蘭發生全台第一起空拍機投毒案！三星鄉某農場王姓負責人，疑因不滿前員工跳槽到冬山鄉另一間農場，竟操控空拍機，將摻有劇毒農藥「托福松」的苜蓿粒空投至對方園區，導致多隻動物慘死。宜蘭地檢署偵結後，依違反《動物保護法》及《刑法》毀損罪，對王男提起公訴，並建請法院從重量刑。還原整起事件，王男於民國112年5月至6月間，多次指示不知情員工將苜蓿粒浸泡托福松後曝曬乾燥、分裝成毒餌，再由他自行取得並操控空拍機，投放到前員工徐男所經營的農場，次數多達三次。導致園區內侏儒山羊、梅花鹿及羊駝誤食後，陸續出現嘔吐、流口水、腹瀉、呼吸急促、口吐白沫等明顯中毒症狀。最終，侏儒山羊「小白」、梅花鹿「月月」及羊駝「多比」等三隻動物不幸死亡，甚至園內其他動物也出現身體不適的狀況。警方循線追查，發現空拍機為王男操控，隨即搜索其住處與車輛，查扣空拍機、遙控設備及殘餘毒餌，相關證據齊全。檢方指出，王男在偵查初期一度否認犯行，辯稱只是「觀察對方建設」或「毒老鼠」，但經國立臺灣大學獸醫專業學院檢驗，死亡動物體內均驗出托福松，再加上LINE指示紀錄與監視器畫面，足以證明王男蓄意投毒。檢方痛批，王男行為不僅殘害動物生命，投毒行為更可能危及園區遊客安全，犯後毫無悔意。考量其先後三度投毒、造成多隻動物死亡，且迄今未與被害人和解，依法提起公訴，並請求法院從嚴量刑，以維護動物生命與公共安全。