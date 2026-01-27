日本職棒（NPB）廣島東洋鯉魚隊驚傳重磅醜聞，現年25歲的內野手羽月隆太郎因涉嫌使用指定藥物「依託咪酯」（Etomidate，俗稱殭屍煙彈），於今（27）日傍晚遭廣島縣警正式逮捕。儘管警方在其尿液檢測中驗出藥物成分，但羽月本人在偵訊時仍矢口否認，聲稱「不記得有使用過」，目前全案已移送檢察廳偵辦。
尿檢驗出指定藥物 成廣島首例「殭屍煙彈」遭捕者
據《中日體育》報導，廣島縣警方調查，羽月涉嫌於去年12月16日前後，在日本國內使用少量依託咪酯。這種藥物自去年5月起被日本列為危險藥品，因吸食後會導致手腳痙攣、意識模糊，行走模樣如同殭屍，故在民間被稱為「殭屍煙彈」。
警方透露，早在去年12月16日便對羽月進行採尿檢測，結果呈現陽性反應。今日日本時間下午5時32分，廣島警方正式實施逮捕羽月，這也是依託咪酯在廣島縣內首度出現查獲案例。目前警方正針對其藥物取得管道與使用頻率進行深入追蹤。
白天剛激勵爭盜壘王 安仁屋宗八驚愕：希望是誤會
此消息傳出後，最受衝擊的莫過於廣島隊OB會名譽會長安仁屋宗八。據《Daily Sports》報導，高齡81歲的安仁屋表示，就在被捕當天的白天，他還在大野練習場視察自主訓練，並與羽月交談。當時羽月剛結束守備練習，還帶著招牌的開朗笑容前來打招呼，「今年也請多多指教！」。
安仁屋回憶，他當時還拍著羽月的肩膀表示，「今年要以爭取先發、奪下盜壘王為目標好好努力！」怎料僅過數小時，竟在晚間電視新聞看到羽月被捕的消息。安仁屋語氣沉重地表示，羽月平時打球積極、守備優秀，完全無法想像會涉及毒品，「希望這一切只是哪裡弄錯了」。
從代跑王牌到法律疑雲 職涯前景蒙陰影
現年25歲的羽月隆太郎於2018年選秀第7順位入團，去年表現優異，出賽74場繳出打擊率2成95及個人新高的17次盜壘，是球隊重要的機動力來源。季後才剛獲得加薪肯定，推估年薪來到3100萬日圓（約新台幣634萬），原定在即將到來的春訓從二軍出發爭取重返一軍的機會。
如今隨著逮捕消息發布，「殭屍煙彈」、「羽月逮捕」等關鍵字瞬間衝上社群平台X的熱搜榜。日本球迷除了感到不可置信，更紛紛留言擔心，「廣島隊還有其他球員在使用嗎？」。這起案件不僅重創廣島隊形象，也讓這位年輕快腿的職棒生涯面臨前所未有的危機。
