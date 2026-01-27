33歲富邦悍將「Fubon Angels」韓籍成員、「國民表妹」李雅英來台發展快滿2年，人氣居高不下，她近日和同事檸檬、秀秀子演「學姐霸凌學妹」的小短劇，原以為只是搞笑影片，但應援團長卻爆料：「這不是演的...這是真的...」
李雅英演被霸凌啦啦隊學妹
曝光的影片，李雅英被秀秀子、檸檬當面嗆：「看到學姐不會問好啊？」李雅英照做後還不放過她，要李雅英90度鞠躬，另一個場景，秀秀子到李雅英身旁安慰她，還不斷說檸檬的不是，完美詮釋表裡不一的雙面人，片尾，李雅英拿著寫著檸檬和秀秀子名字的娃娃猛戳，發洩心中怒氣。
該支短片發布後，許多網友笑說：「原來這是拍片，感覺不想演的」、「三位真的都可以去演八點檔的鄉土劇了」、「怎麼可以把休息室的劇情拍出來」、「雅英下降頭這段，感覺是真心的！」
應援團長驚爆霸凌這是真的 網友議論紛紛：水很深
未料，富邦悍將應援團長崔維斯留言表示：「這不是演的...這是真的...」引發網友們議論，「同事都證實了，肯定是真的」、「證人需要被保護」、「取消了檸檬她的YouTube訂閱」、「啦啦隊霸凌好可怕」、「你知道的太多了」、「富邦的水很深」，意外掀起熱議。
李雅英 LeeAYoung IG
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
李雅英 LeeAYoung IG
