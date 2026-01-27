我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 25歲替代役男搭多元計程車返家途中，疑與司機口角遭趕下車，倒臥台64線車道，接連遭4輛車輾過身亡。（圖／翻攝畫面）

國立頂大雙學位畢業、年僅22歲的溫姓替代役男子，25日凌晨酒後搭乘多元計程車返家，途中疑似與司機發生衝突，被丟包在台64線快速道路上，隨後慘遭4輛來車接連輾過，當場死亡。檢警後續將解剖遺體，釐清是否涉及酒精或藥物反應，並進一步追查是否存在被強行拖下車的可能。還原整起事件，25日凌晨2時07分，溫男自台北市文山區興隆路二段搭乘多元計程車，預計前往新北市板橋區長江路。上車後前約10分鐘，溫男皆安靜坐在後座，未與司機交談；直到第11分鐘，疑似踢到車門及椅背，林姓司機才出聲提醒「先生請不要踢我椅背」。未料隨後再度傳出連續三聲「叩」的聲響，疑似又踹了椅背，司機再度表示「你可以躺下，但不要踹」，接著情緒失控怒罵髒話，並大聲喝斥「你給我下車」，最終在凌晨2時19分，溫男被趕下車。仔細檢視時間線，溫男從上車到下車僅短短12分鐘；其中，從第11分鐘發生踢椅背情況，到遭丟包下車，更只經過約2分鐘，而整個過程中，溫男始終未開口回應。在溫男下車後，林姓司機繼續行駛約1分鐘，隨後報案稱台64線上有人躺在路面需要協助，但警方趕抵現場時，溫男已遭4輛車接連輾過，頭部重創、四肢變形，死狀相當悽慘。警方後續依過失致死罪，將林姓司機及4名輾過溫男的駕駛（陳、邱、簡、魏）共5人送辦。移送新北地檢署複訊後，檢方諭令林、陳、邱各以5萬元交保，簡、魏各以1萬元交保，全案仍持續調查釐清中。