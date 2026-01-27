我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賴清德與行政團隊在官邸開會。（圖／總統府提供）

在台美關稅談判取得重大進展，獲得15％不疊加的成果，總統賴清德今（27）日透露，談判過程中，大家都待命，過著美國時間，半夜時刻緊盯談判進程；他並分享開會時的照片，成員包含副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、國安會秘書長吳釗燮、行政院副院長鄭麗君、經貿辦總談判代表楊珍妮、行政院秘書長張惇涵等人，「從夏天到冬天、從芒果吃到燒餅」。賴清德今日下鄉前往台中神岡的伯鑫工具，展開產業傾聽拜訪之旅，並接受民視《台灣最前線》專訪。談起台美關稅談判過程，賴清德表示，他非常感謝整個談判團隊，包括副院長鄭麗君、政委楊珍妮及其他相關部會的同仁，他也感謝副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰等，但他也要坦白說，因為台灣的科技跟產業的實力，也是做為台灣談判團隊的後盾，才有今天的結果。賴清德提到，蕭美琴在這一次的談判當中幫了大忙，畫龍點睛替台灣送出「黃金計畫」方案，贏得美國政府肯定；另外，卓榮泰從美國總統川普競選時，到提出對等關稅，都全程掌握，並提出中小企業的照顧方案等。賴清德也說，鄭麗君擔任談判團隊的團長，非常地用心，提出有別於日、韓的「台灣模式」，就是拿台灣的科技產業、台灣製造業做後盾，去跟美國談判，取得15%沒有疊加的對等關稅。對於談判9個月，這段時間是否日夜會顛倒？賴清德回憶，當美國提出意見，團隊便會立即召開緊急會議，集思廣益進行共同決策，談判過程中，「我們在台灣都待命，過著美國時間」，半夜時刻緊盯判進程，「團隊遇到困難，我們必須及時給予幫助」。賴清德強調，每當美國提出新意見，團隊便會立即召開緊急會議，集思廣益進行共同決策。他談到，希望能提供即時協助，讓談判團隊能第一線，很迅速因應美國提出的各種問題，因此「整夜沒睡」的狀況也是有，但大家戰鬥力很強、都撐過來了。賴清德回憶，他們不是只有白天、晚上開會，有時候星期六、日也會到總統府加班，他也分享團隊討論時，桌上放著「台南芒果」照片，並笑稱當時是夏天，關稅從夏天談到秋天、秋天談到冬天，是一段漫長的談判過程，後來消夜點心也換成「燒餅夾蛋與豆漿」，讓大家補充體力。至於美方是否給台灣國會批准協議時限，賴清德坦言，目前沒有確定的時間，美國總是希望盡快通過，把此事正式底定，台灣就按照約定到美國投資，美國也按照約定協助台灣，促進雙邊投資與產業合作。