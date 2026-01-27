我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣民眾熱衷去日本旅遊，2025年台灣共有673萬人次赴日觀光，是日本第3大觀光客來源國，僅次於韓國和中國。若從台灣人出國目的地來區分，日本更以佔比35.53％遙遙領先。對此，旅日達人林氏璧指出，回顧2005年時台灣每年僅有約100萬人次赴日，20年來成長到6倍，不禁直呼「到底是為什麼去日本的旅客增加這麼驚人呢？」也釣出許多網友在底下留言回覆。林氏璧今（27）日在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文表示，「問就是去日本！2025年台灣人出國目的地前十名，日本是斷崖式領先的第一名，一整年673萬人次前往日本，佔比35.53％。在機場看到大概每3個人中就有1個人是要去日本的」。林氏璧指出，查了下資料後發現，疫情後2023～2025這三年，台人去日本分別是422萬，600萬，673萬人次。而疫情前的2016～2019年則是落在429～491萬人次之間。「隨著日幣甜甜跳水價還有機票價錢較為正常了，台灣人去日本可謂完全爆發，連兩年破600萬，已超過疫情前」。林氏璧進一步透露，回顧過去，在2005～2007年當時每年台灣僅有約100萬出頭人次去日本，到2013年第一次破200萬，2015年破300萬。「也不過20年，每年去日本的人次從100萬到600萬，變成了六倍。想想也滿驚人的呀」。林氏璧最後不禁好奇詢問，「到底是為什麼去日本的旅客增加這麼驚人呢？」網友則紛紛在底下留言表示，「台灣人沒有把日本當出國啊，就是個隔壁縣市的國旅概念，藥妝、電器各種用的穿的都留到日本買，我們是真的把日本當國旅在照顧好嗎」、「沒有理由啊，就是愛去日本」、「除了日本其他地方完全不會想去」。