我是廣告 請繼續往下閱讀

今（28）日是英格蘭足球傳奇、利物浦隊史偉大的「副隊長」卡拉格（Jamie Carragher）的48歲生日。這位職業生涯17年全部奉獻給安菲爾德（Anfield）的忠義之臣，再次收到了來自全球紅軍死忠與足壇好友的誠摯祝福。出生於1978年1月28日的卡拉格，其球員生涯是一部活生生的利物浦現代史。自1996年簽下職業合約以來，卡拉格共為利物浦一隊上場737場正式比賽，這項紀錄在隊史上僅次於名宿卡拉漢（Ian Callaghan），位居隊史第二。卡拉格以其「後場萬金油」的特質聞名，職業生涯早期曾勝任中後衛、左右後衛及後腰等所有防守位置。他那永不言敗、鐵血頑強的防守風格，使他成為安菲爾德看台上的寵兒。在卡拉格輝煌的榮譽櫥窗中，最閃耀的莫過於2005年「伊斯坦堡奇蹟」的歐聯冠軍獎盃。在該場對陣AC米蘭的決賽中，卡拉格在加時賽中帶傷拚到抽筋，仍兩次作出關鍵攔截，粉碎對手攻勢。他的堅韌精神不僅引領球隊奪冠，也讓他成為當年利物浦年度最佳球員。在其紅軍生涯中，卡拉格總計奪得：歐洲冠軍聯賽冠軍（1次）： 2004/05歐洲足總盃冠軍（1次）： 2000/01歐洲超級盃冠軍（2次）： 2001/02、2005/06英格蘭足總盃冠軍（2次）： 2000/01、2005/06英格蘭聯賽盃冠軍（3次）： 2000/01、2002/03、2011/12自2013年退役以來，卡拉格成功轉型為頂尖足球評論員。他與昔日對手加里·奈維爾（Gary Neville）在螢幕上的唇槍舌戰，已成為當今球迷不可或缺的足球文化。即便脫下戰袍，他對戰術的精闢分析與對利物浦的持續關注，依然深受業界敬重。