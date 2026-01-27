我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李多慧（左）現身八點檔，出場台詞讓粉絲都笑翻。（圖／讀者提供）

化身服飾店員 台詞一出粉絲瞬間笑翻

▲李多慧（左）現身八點檔，為自己代言的產品打廣告。（圖／讀者提供）

等戲等到天荒地老 粉絲甘願買單

▲不少粉絲為了李多慧（右）現身銀幕，等了1個半小時。（圖／讀者提供）

韓籍啦啦隊超人氣女神李多慧近年在台灣累積超高人氣，除了應援舞台與代言活動外，近日更解鎖全新身分，首度挑戰台灣八點檔戲劇演出，消息曝光後，今（27）日立刻吸引大批粉絲守在電視機前，只為一睹她的戲劇初體驗。不少觀眾直言，已經很久沒有準時收看台劇，這回完全是衝著李多慧而來，也讓這場短暫卻吸睛的客串演出，成功掀起討論熱潮。有趣的是，李多慧一出場就問：「你們知道鴨子怎麼叫嗎？」超無厘頭台詞讓全場都笑翻。在劇中，李多慧飾演服飾品牌OneBoy的店員，負責接待角色黃玉榮與德馨，一出場就展現甜美笑容與親切態度，整體形象相當貼近她在現實中的活潑氣質，雖然戲份不算長，但每一個鏡頭幾乎都被粉絲緊盯，深怕一眨眼就錯過。據《NOWNEWS今日新聞》記者計時，李多慧的總出場時間約為3分40秒，卻成為當晚最被討論的橋段之一。最讓觀眾印象深刻的，莫過於李多慧的台詞表現，她在劇中突然拋出一句：「你們知道鴨子怎麼叫嗎？」突如其來的反差感，立刻讓不少粉絲在社群上笑翻，直呼完全是「李多慧式幽默」。有網友形容這句話搭配她的語氣與表情，瞬間打破八點檔常見的嚴肅節奏，也替劇情增添意想不到的輕鬆感。由於出場段落集中在後段，不少粉絲笑說自己：「為了這快4分鐘，硬是等了1個半小時。」卻依然甘之如飴，社群留言區更出現：「好久沒看台劇，第一次這麼認真等八點檔」、「只要有李多慧，等多久都值得」等回應，足見她的號召力，即便戲份短暫，卻成功吸引新觀眾回流，也讓不少原本對八點檔無感的年輕族群重新打開電視。除了稱讚表現可愛、台詞有記憶點外，也有眼尖網友忍不住吐槽，笑稱劇中「一日店長」氛圍太牽強：「周遭怎麼都沒人，差評！」認為畫面過於乾淨，與現實一日店長情況有落差。不過多數粉絲仍給予高度包容，直言重點本來就不在合理性，而是看到李多慧站在台劇場景裡本身就已經夠新鮮，這次八點檔初體驗，也被不少人敲碗，希望未來能看到她挑戰更多戲劇角色。