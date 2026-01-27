我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台北市信義區一間知名潤餅店27日清晨遭人潑漆，側門、後門及5輛機車受損。警方追查發現34歲洪男疑因感情糾紛犯案，調閱監視器鎖定身分，8小時內將人拘提到案，依恐嚇、毀損罪送辦。（圖／翻攝畫面）

台北市驚傳潑漆事件！位於信義區的一間知名潤餅店，27日清晨遭人潑漆。信義分局福德街派出所於上午8時許接獲報案，33歲郭姓業者到店準備營業時，發現側門與後門鐵門遭潑灑粉紅色油漆，且店外周邊停放的5輛機車也一併遭到波及受損。警方調閱監視器畫面後發現，當天清晨5時許，一名男子騎乘機車前往該店，朝側門及後門潑灑油漆後隨即離去。經查，犯嫌為34歲洪姓男子，警方研判其疑似因感情糾紛心生不滿，進而犯下潑漆行為。被害人表示，他與洪男為國中同學，洪男家族在五分埔經營服飾生意。去年12月底，洪男與女友發生爭吵後，他基於關心主動與對方聯繫，卻遭洪男誤認為「橫刀奪愛」，警方因此研判，雙方因爭風吃醋引發衝突，最終演變成潑漆事件。警方指出，洪嫌潑漆行為不僅毀損店家鐵門，還波及周邊多輛機車，造成多名民眾財物損失。警方隨即調閱監視器、分析行車動線並進行身分比對，報請檢方聲請拘票後，於當天下午4時許將洪嫌拘提到案，從案發到破案，歷時約8小時。全案警方依恐嚇罪及毀損罪相關規定，移送地檢署偵辦，並通知遭潑漆波及的機車車主到案說明。警方也呼籲，民眾若有私人糾紛，應循正當法律途徑處理，切勿以暴力或破壞行為發洩情緒，以免危害公共安全與社會治安。