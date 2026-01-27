我是廣告 請繼續往下閱讀

台南市新營區民治路27日晚間發生火警，火勢一度延燒3戶，現場濃煙竄天，並波及在地知名粉漿蛋餅店「夏一跳」及老字號雞魯飯店，多間店面遭火舌吞噬。所幸起火時正值非營業時間，屋內無人受困或受傷，詳細起火原因仍待消防單位進一步調查釐清。事故發生於晚間8時38分，消防單位接獲民眾報案，指稱新營區民治路一處建築物發生火警，隨即派遣19輛消防車、39名人員前往搶救。消防人員抵達現場後，發現建築物不斷冒出大量濃煙，大火從屋內竄出，且火勢有向左右兩側延燒的情形；由於後方緊鄰新營監理站，讓現場一度相當危急。對此，消防人員立即切割大門入內搜索，同時佈署多條水線灌救，並陸續加派3梯次人車支援，全力防止火勢擴大。經全力搶救後，火勢於晚間9時22分成功控制。屋主隨後到場表示，起火時屋內並無人員，且已結束營業。不過，隔壁遭波及的蛋餅店為當地知名排隊美食，逢年過節常吸引返鄉人潮，卻在這場火警中遭到燒毀，也讓不少老饕哀號感嘆「一陣子吃不到蛋餅了」。至於詳細起火原因及實際財物損失情形，仍待後續火調鑑識進一步釐清。