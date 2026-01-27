我是廣告 請繼續往下閱讀

美股27日開盤，醫療股受到川普政府提議在聯邦醫療保險優勢計劃（M​​edicare Advantage）給付幾乎維持不變的影響，全面重挫，聯合健康集團（UnitedHealth Group）股價更一度暴跌20％，拖累美股大盤表現。另一方面，市場等待多家科技巨頭財報出爐，投資人普遍對科技企業抱持信心，科技股帶頭領漲，讓美股主要指數各自發展。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌455.69點，或0.92％；標普500指數上漲23.62點，或0.34％；那斯達克指數上漲194.905點，或0.83％；費城半導體指數上漲183.51點，或2.31％。根據《CNBC》報導，本週臉書母公司Meta、特斯拉（Tesla）、微軟（Microsoft）、蘋果等科技巨頭的財報將陸續揭曉，Trivariate Research創辦人兼執行長帕克（Adam Parker）表示，「目前市場最關注的就是財報季。未來兩週將有約200家公司公布財報，到目前為止表現都不錯」。科技企業的股價在早盤大多上漲，顯示出投資人對財報的樂觀情緒。帕克指出，「我認為真正的問題在於，今年下半年的獲利預期被訂得太高了。因此現在關鍵是，這股動能能否延續到4月公布的財測指引？個人認為可以」。另一方面，美國醫療保險和醫療補助服務中心公布，擬提案在2027年將聯邦醫療保險優勢計劃的平均淨支付額提高0.09％，遠低於市場之前預估的4～6％，一般預期這將大大限縮醫療保險公司的利潤，導致醫療股紛紛疲軟下跌，多家知名健康保險公司的股價重挫。聯準會本週即將公佈今年的首次利率政策決定，市場普遍預期聯準會將維持基準利率按兵不動，但是關於今年降息前景的任何蜘蛛絲馬跡都會受到交易員高度關注，目前多數交易員仍押注聯準會今年可能降息兩次，每次降息幅度約為0.25個百分點。