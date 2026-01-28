我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年剛開始，星宇航空隨即迎來2大盛事，包括本月初首架A350-1000廣體客機由董事長張國煒親自駕駛抵台、而與國際知名機械美學大師空山基合作的藝術機更預計在下半年陸續啟航。除此之外，台中國際機場航點持續拓展，預計增開夏季航點，總計4架飛機、9個航點。星宇航空27日於東京表參道盛大舉行發表會，正式亮相品牌企劃「STARLUX AIRSORAYAMA 藝術計劃」，與空山基（Hajime SORAYAMA）攜手合作，以標誌金與銀兩色打造2架A350-1000，包括B-58553、B-58554。而星宇航空今年甫迎來A350-1000首架抵台，預計未來還有5架，其中的2架飛機就是與空山基的合作計畫。除了迎來新機、新計畫。星宇航空策略長劉允富也透露，星宇航空持續布局台中。他分析，台中的服務範圍往北可到苗栗、往南則可抓到嘉義，台中人口本身相當多，且還能吸納許多科技業、出差的商務客。劉允富說，星宇航空3月在台中將會有第4架飛機加入，因此夏季班表台中也預計會增班。他提到，以台中－東京一週4班、台中－熊本及台中－峴港則是每週3班。目前星宇在台中的航點包括，台中—東京、台中—熊本、台中—澳門、台中—峴港、台中—高松、台中—神戶、台中—宮古島及台中—沖繩等，總計9個航點。