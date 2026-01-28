我是廣告 請繼續往下閱讀

▲遭到政治判決禁止參政的皮塔，重返造勢舞台為人民黨站台，受到大批支持者熱烈歡迎。（圖／翻攝自The Room 44 Channel）

▲納塔蓬是出身富裕之家、畢業於朱拉隆功大學的電腦工程師，領導風格不時引發爭議。（圖／翻攝自Khaosod English）

泰國政壇即將在2026年2月8日迎來關鍵性的國會大選，各方勢力摩拳擦掌。其中最受矚目的焦點，莫過於由前進黨轉型而來的「人民黨」（People’s Party），這支被稱為「橘色大軍」的隊伍，正試圖打破贏得選票卻無法執政的魔咒。面對保守派勢力的圍堵與黨內外的挑戰，年僅38歲的黨魁納塔蓬（Natthaphong Ruengpanyawut）能否帶領人民黨殺出重圍，成為泰國政壇的新共主，備受國際關注。回顧2023年大選，當時的前進黨在皮塔帶領下拿下151席成為國會最大黨，卻在總理選舉中遭到軍方委任的參議院技術性封殺。隨後皮塔更因持有媒體股份爭議，遭到憲法法庭暫停職務並被褫奪公權10年。儘管人民黨在本屆大選呼聲極高，但泰國政壇盛傳，即便橘色陣營再次勝選，既得利益集團組成的「深層政府」仍可能透過各種手段阻撓其組閣。目前的局勢對人民黨而言可謂腹背受敵。納塔蓬與黨內其他43名核心成員，正因2021年參與連署修改俗稱「冒犯君主罪」的刑法112條，面臨嚴重的法律追殺。國家肅貪委員會（NACC）已結束調查，預計在2026年初決議是否起訴。若被認定違反倫理規範，這些政壇戰將恐面臨終身褫奪公權的命運，這無疑是懸在人民黨頭上的一把利劍。除了外部壓力，納塔蓬自身的領導風格與決策也面臨檢驗。身為朱拉隆功大學畢業的電腦工程師，出身富裕家庭的他，雖然在群眾魅力上不如皮塔耀眼，但近年來已展現出穩健的領導風範。然而，人民黨近期的路線爭議也不少，納塔蓬在泰柬邊境問題上曾展現強硬的鷹派立場，引發議論；而去年9月與泰自豪黨簽署合作備忘錄，甚至讓泰自豪黨黨魁阿努廷短暫組建少數政府的策略，最終因修憲承諾跳票不歡而散，這步險棋也讓部分死忠支持者感到失望，揚言在此次大選中不再含淚投票。儘管如此，這場選舉仍被視為泰國民主轉型的關鍵一役。皮塔在選前造勢活動中坦言，最大的敵人是「投票率」，唯有衝高票數取得壓倒性勝利，才能讓保守勢力無話可說。雖然黨內喊出200席的高標，但外界民調普遍預估席次將落在140至150席之間。一名41歲的曼谷建築師在造勢現場接受Khaosod English採訪時表示，泰國政治雖然深受司法干政與軍方遺毒的影響，被視為「有缺陷但具韌性的民主」，但他仍決定支持納塔蓬。他強調，這張票投的不是個人，而是對結構性改革的渴望，包括軍隊國家化、數位治理透明化以及制定新憲法。對許多泰國選民而言，2026年的大選不再受制於參議院選總理的舊規，是泰國政治邁向正常化的第一步階梯。