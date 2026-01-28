我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國政府近年來積極推動文化軟實力，最新的目標是將展現獨特工藝美學的「傳統泰服」（Chud Thai）推向世界舞台。泰國文化部長薩比達（Sabida Thaised）於26日前往泰國外交部，與外交部長西哈薩克（Sihasak Phuangketkeow）進行工作午餐會，雙方就如何爭取聯合國教科文組織（UNESCO）認證交換意見，展現勢在必得的決心。這場會議的焦點鎖定在如何完善「泰國傳統服飾：知識、工藝與實踐」的申遺文件，並研擬在國際間推廣「皇家御賜泰服」（Chud Thai Phra Ratchaniyom）的宣傳策略。早在去年7月，泰國文化部次長普拉索（Prasop Riangngern）就曾透露，聯合國教科文組織已確認將在2026年召開的保護非物質文化遺產政府間委員會第21屆會議上，正式審查泰國的這項提名。推動泰服申遺是泰國軟實力政策的重要一環。自2009年以來，泰國文化部便致力於保存國內珍貴的文化資產，目前已登錄396項國家級非物質文化遺產。其中，「皇家御賜泰服」先是在2023年被列入泰國國家級名錄，隨後泰國內閣於2024年3月26日拍板定案，正式向聯合國提出申請。普拉索指出，傳統泰服不只是一件衣服，更深刻反映了泰國的文化認同與精緻工藝。這些服飾運用了來自泰國各地的傳統編織技術、圖騰與在地布料，是泰國智慧的結晶。特別值得一提的是，「皇家御賜泰服」的誕生要歸功於詩麗吉王太后（Queen Sirikit）。她在1960年代隨同泰王出訪海外時，為了向國際社會展現泰國獨特的形象，親自投入研究與設計，奠定了現代泰服的基礎。如今，這套融合傳統與現代美學的服飾，已廣泛應用於泰國皇室儀式、官方正式場合以及婚禮等慶典。它不僅象徵著泰國傳統智慧的價值，更持續激發當代時尚設計的靈感。隨著2026年審查時刻的逼近，泰國政府正整合跨部會資源，期盼能讓這項代表性的文化資產，順利獲得國際最高榮耀的認可。