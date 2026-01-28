我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國中部一名懷有身孕的女子，親眼看到家中愛貓遭到巨蟒纏繞，情急之下不顧自身安危，徒手掰開蛇身，硬是將貓咪從蛇口中救出，讓在場家人全都捏了一把冷汗。事件發生在那空那育府。泰媒報導，27歲的孕婦26日在家中時，突然聽見後院養雞區傳來異常聲響，立刻前往查看。她的父母隨後趕到現場，赫然發現一條長約4公尺的蟒蛇，正緊緊纏住家中2歲的寵物貓。由於蟒蛇纏繞力道極強，貓咪當時一動也不動，幾乎沒有反應，家人一度以為已無生命跡象。沒想到女子見狀立刻衝上前，不顧腹中胎兒安危，徒手一圈一圈掰開蛇身，強行將愛貓拉出。令人意外的是，原本被認為凶多吉少的貓咪，在脫困後竟逐漸恢復意識，出現微弱反應，讓現場眾人又驚又喜。當地媒體指出，這條蟒蛇可能是被後院飼養的雞隻吸引而來。事後，家人合力將蟒蛇裝入肥料袋中，並帶往偏遠地區野放，避免再次發生危險。這起事件在當地引發熱議，不少網友稱讚孕婦的勇氣，也提醒民眾，若發現大型野生動物闖入住家，仍應優先通報專業單位處理，以確保人與動物的安全。