隨著印度西孟加拉邦近期傳出立百病毒（Nipah virus）疫情，泰國當局不敢掉以輕心，全面拉高邊境防疫層級。泰國看守總理阿努廷已下令相關單位嚴陣以待，針對從印度加爾各答飛抵的旅客進行健康監測。截至目前為止，泰國已篩檢超過1700名入境旅客，所幸尚未發現確診個案，但當局已指定三間醫院進入待命狀態，隨時準備應對可能發生的疫情。根據泰國官方統計，平均每天約有700名旅客從西孟加拉邦地區，經由蘇凡納布、廊曼及普吉島這三大國際機場入境泰國。為了防堵病毒入侵，泰國疾管局已啟動針對性的篩檢機制，重點鎖定從疫區直飛的航班。立百病毒目前仍被列為泰國《2015年傳染病法》中規定的13種危險傳染病之一，只要旅客出現發燒或呼吸道症狀，且過去21天內曾有疫區旅遊史，就必須接受進一步的流行病學調查與檢測。泰國衛生部長帕塔納表示，已與交通部及機場管理單位協調完畢，確保篩檢工作滴水不漏。一旦發現疑似病例，醫學科學廳具備快速檢測能力，能在8小時內完成隔離安置與病毒確認。針對民眾擔憂病毒擴散，帕塔納也特別解釋，立百病毒的傳播機制與新冠肺炎不同，無症狀感染者在潛伏期內通常不具傳染力，因此同機乘客的感染風險相對較低。帕塔納強調，泰國歷史上從未出現過立百病毒確診病例。該病毒並非新興病毒，早在1998年就被識別，疫情通常在印度、孟加拉等國以小規模聚集性病例形式出現。至於日前大城府傳出發現果蝠蹤跡，引發民眾恐慌，當局也澄清目前並未發現這些果蝠與任何感染病例有關聯，呼籲民眾勿過度驚慌。為了因應潛在風險，泰國醫療服務局長納塔蓬醫師指出，已指示三家重點醫院做好收治準備，包括配備專業醫護人員、負壓隔離病房及相關醫療物資。同時，也與神經病學研究所、胸腔疾病研究所及兒童健康研究所等專科機構建立轉診通道，以應對可能出現的複雜併發症。目前泰國正加緊起草適用於全國的診療指引，並對第一線醫護人員進行培訓，密切監測印度疫情發展至少一週，確保國內防疫安全。