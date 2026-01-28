我是廣告 請繼續往下閱讀

陳彥良形容：「這條馬拉松賽道雖然起伏不小，但能在遠眺富士山與花海美景中奔跑，感覺就像是在寫一首共同完成的詩。」

第46屆「館山若潮馬拉松」於日本千葉縣館山市隆重登場，今年台灣代表團格外吸睛，，以雙腳傳遞跨海情誼，成為場上最動人的風景。賽道兩旁黃澄澄的油菜花盛開，天氣晴朗、海岸線壯闊，美景與奔跑交織成一幅詩意畫面。台灣跑者身著印有台灣意象的跑衣，沿途不時與日本民眾擊掌互動，回應加油聲。吉董表示，這是一場「用腳步丈量情誼」的旅程，而當雙方跑者一同喘息、彼此鼓勵時，那股連結早已超越語言。來自台灣的熱情也深植人心。對於剛發行首張個人台語專輯《褪褲lān 的兄弟》的吉董而言，這場遠征不僅是體能挑戰，更是一次深刻的心靈旅程。他透露，當邁入32公里的「撞牆期」，憑藉腦海中父親於礦坑中辛苦工作的記憶，堅持到底。「爸爸那代人在礦坑裡挖煤，是為了生存；我今天跑這馬拉松，是為了完成一個夢。」吉董感性說道，這面獎牌不只是自己的，也是對父親、對整個世代台灣勞動者的致敬。身為醫護鐵人創辦人的洪緯欣醫師，除個人挑戰完賽外，更沿途觀察隊友與現場跑者狀況，展現醫護跑者的專業與熱忱。他表示，這趟馬拉松正呼應吉董專輯的精神：「跑道上大家坦誠相對、相互支持，那是最純粹的兄弟情誼。」完賽後，代表團與館山市體育觀光單位互贈紀念品交流，吉董也親自贈送新專輯《褪褲lān 的兄弟》，用音樂向日本朋友傳達台灣的情感與文化溫度。這場結合音樂、公益與運動的跨國遠征，不僅寫下完賽佳績，更深化了台日間的民間交流。