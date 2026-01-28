我是廣告 請繼續往下閱讀

市場關注三大風險點

白銀市場：瘋狂波動與上修目標

由於經濟與地緣政治的不確定性持續升溫之際，投資人紛紛湧向避險金屬，週二（27日）黃金價格大漲逾3%，攀上歷史新高。根據路透社報導，現貨黃金飆漲3%，一度觸及每盎司5181.84美元的高點。此前，黃金價格已於週一首度突破每盎司5000美元關卡。而2月交割的黃金期貨收盤則變動不大，報每盎司5082.60美元。受惠於地緣政治風險升溫、經濟前景不明、美國降息預期，以及在全球「去美元化」趨勢下各國央行增加購買量，金價今年以來已飆升超過18%，延續了去年的破紀錄漲勢。美國銀行（Bank of America）大宗商品策略師威德默（Michael Widmer）表示：「金價的漲勢通常會在最初吸引投資人進場的動能消失後結束，但目前完全看不到這樣的情況。」市場憂慮進一步升高，因為美國總統川普（Donald Trump）週一宣布計畫對韓國進口商品加徵新關稅，引發貿易戰擔憂。同時，美國政府資金預算將於1月30日到期，政府面臨部分停擺的風險日益增加。市場同時聚焦於美國聯準會（Fed）自週二起展開的為期兩天政策會議，外界預期利率將維持不變。隨著對央行獨立性的疑慮升高，投資人也密切關注聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）週三的記者會。目前，德意志銀行與法國興業銀行均預測年底金價將達到每盎司6000美元。現貨白銀週二大漲7.7%，至每盎司111.84美元，週一曾創下117.69美元的歷史新高。白銀在去年上漲146%後，今年至今已飆升超過 57%。儘管威德默警告未來白銀可能出現劇烈波動與大幅回檔，但他指出強勁的基本面與ETF資金流入可能支撐白銀朝每盎司170美元的目標價邁進。花旗銀行（Citi）則將白銀的短期目標價從100美元大幅上修至150美元。其他貴金屬表現，現貨鈀金漲3.2％，至每盎司1919.08美元；現貨鉑金則跌5.1%，報每盎司2616.05美元。此前曾創下2918.80美元的歷史紀錄。