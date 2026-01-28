我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立委柯志恩將出戰參選高雄市長，對決民進黨候選人賴瑞隆，網路選戰已經暗潮洶湧。柯志恩日前在社群平台上面對網友質疑「柯志恩那麼討厭高雄」，本尊再度直接出擊2字回應：「亂講」，也吸引大批支持者護航：「柯志恩深耕高雄這麼久」、「不懂高雄哪裡有變好」。柯志恩近日主動回應批評她的人，包括20日有網友說她是騙子、街坊沒幾個人認識她，釣出她本人3字神回：「留友笑」，支持者紛紛表示：「我們受夠貪腐、獨裁的民進黨」、「酸一個霸凌家長能帶好高雄市？」、「高雄人這次要翻轉，請柯委員加油」等。26日又有網友發文質疑：「高雄變超好，柯志恩那麼討厭高雄，為什麼還要來選高雄市長？」再吸引柯志恩本人親回：「亂講」，支持者也相挺認為：「她哪裡討厭高雄了？」、「她才不是討厭高雄，她是討厭高雄那些不好好做事的高雄市府及共犯結構」、「柯志恩深耕高雄這麼久，為什麼亂說人家討厭高雄？很沒品」、「高雄是她成長的地方」等。