我是廣告 請繼續往下閱讀

美國極限攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）日前用91分鐘完成徒手攀登（free solo）台北101大樓，獲全世界關注。未料，行政院長卓榮泰祝賀時的一句「台灣101」卻引發熱議，遭國民黨立委羅智強昨（27）日痛批「正事不做、熱衷正名」，諷刺要前總統陳水扁之子陳致中「乾脆改名叫陳致台」。對此，陳致中本人親回：奇怪，羅委員聽到台灣就反對，有這麼難聽嗎？他以台灣為榮！卓榮泰一句「台灣101」除讓台北市長蔣萬安直酸：「難道我是台灣市市長？」外，羅智強更批評，卓榮泰為何有那麼多正事不做，卻把心力放在正名運動上？羅智強更諷刺，若要改名，台北市所有東西都改成「台灣」就好，包括台北美術館等展演場所都改成台灣美術館，台中、高雄、台南也比照辦理，只要有牌子的都改，甚至叫陳致中改叫「陳致台」好了。一被點名，陳致中也發文回應，他指出：「羅智強委員用我的名字作文章會不會太無聊？」陳致中更解釋，他的父母幫他取名「致中」是「中庸之道」的中，不是「中國」的中！陳致中強調，卓揆說台灣101何錯之有？101在台北沒錯，但也是台灣的地標。奇怪，羅委員聽到台灣就反對，有這麼難聽嗎？致中毋須改名，他以台灣為榮！