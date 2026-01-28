我是廣告 請繼續往下閱讀

網路口水戰與職權凍結

行政部門的挫折與不滿

諾姆部長的危機與權力鬥爭

博維諾的執法爭議史

美國明尼蘇達州的明尼阿波利斯（Minneapolis）市，稍早再度發生聯邦移民執法局人員ICE開槍致死案件，造成當地局勢急遽升溫。川普政府在執法人員，在兩周之內發生第二起開槍致死事件後，私底下已低調地調整移民執法行動的領導層，邊境巡邏隊（Border Patrol）指揮官博維諾（Gregory Bovino），已於週二（27日）離開明尼阿波利斯市。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，據三名知情人士透露，博維諾及部分部署於週二離開明尼阿波利斯，返回各自原屬駐地。此舉意味著川普政府移民鎮壓行動的一名核心人物正式退場。這次人事調動背景，是在上週發生一起美籍公民遭執法致死案件後，美國總統川普（Donald Trump）宣布派遣白宮「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）前往該市。白宮表示，霍曼預計將全面接管該市的移民與海關執法局（ICE）行動。據法新社報導，川普在接受福斯新聞（Fox News）採訪時表示：「我們打算讓局勢稍微降溫。」他形容博維諾「表現很好，但作風相當強硬」，並談到他在明尼阿波利斯的人事調整時表示：「我不認為這是退讓，而是微調罷了。」據知情人士透露，國土安全部（DHS）已立即暫停了博維諾對其社群媒體帳號的訪問權限。上週末，博維諾曾在社群平台X（舊稱推特）上與多位國會議員就槍擊案展開激烈爭辯與回嗆。一名官員表示，讓博維諾離開明尼阿波利斯是「雙方共同的決定」。消息人士也指出，仍將有部分邊境巡邏隊幹員留在當地。知情人士透露，政府高層官員在週末期間，對博維諾以及國土安全部長諾姆（Kristi Noem）處理明尼阿波利斯致命槍擊事件後續的方式，感到極度不滿。據一名官員說法，川普在週日與週一花了數小時觀看相關新聞報導，對政府對外呈現的形象相當不滿。CNN先前報導，諾姆週六當天整日都與白宮保持聯繫。另有官員指出，博維諾身為川普在明尼蘇達州移民執法行動的門面人物，卻因聲稱死者普雷蒂（Alex Pretti）企圖「屠殺」聯邦執法人員，反而讓情勢更加惡化。博維諾接受CNN專訪，並於週日召開記者會，但這些舉動非但沒有平息批評，反而讓政府前後矛盾的說法火上澆油。一名高級官員表示，政府高層早在週日下午就開始討論，是否要讓博維諾撤離明尼蘇達州。此外，在諾姆將普雷蒂稱為「國內恐怖分子」，並指控他揮舞合法持有的槍枝、卻未有影像證據佐證後，白宮幕僚也感到不悅。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）在週一的記者會上，刻意與「國內恐怖分子」一詞劃清界線，表示這並非川普個人的立場。雖然李威特未直接確認博維諾撤離，但她強調霍曼將成為明市的「第一現場聯繫人」。此外，任命霍曼接管也被視為對諾姆的羞辱，因為兩人已陷入長達數月的權力鬥爭。博維諾在邊境巡邏隊任職近30年，去年被拔擢領導在洛杉磯、芝加哥、夏洛特與紐奧良等地的聯邦執法部署。他麾下人員採取的強硬手段屢遭地方官員批評，指控總統將聯邦執法力量當作打擊以民主黨執政地區為主的政治工具。包括在停車場進行移民掃蕩、砸破車窗等粗暴作法，已數週來引發川普政府內部、甚至其所屬機構內部的不安；而週六的致命槍擊事件後，爭議更進一步升高。博維諾及其部屬經常進行高度編排、並大肆宣傳的武力展示行動。博維諾本人也特別引人注目，因為在突襲加油站、家得寶（Home Depot）與Target賣場時，他是唯一未遮住臉部的官員。在芝加哥，一名聯邦法官曾斥責博維諾說謊。博維諾聲稱在發射催淚彈前被石頭砸中頭部，但法官指出「影像證據揭穿了這一說法」。