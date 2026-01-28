我是廣告 請繼續往下閱讀

▲網友在地方社群揭發豐原蛋雞場上千隻雞異常死亡。（圖／翻攝邱愛珊臉書，2026.01.28）

冬天是禽流感好發季節，近來因低溫減產，雞蛋價格昨起每台斤漲3元。台中市豐原區一家蛋雞場出現雞隻異常死亡，附近住戶見蛋雞場經常打包整袋的雞屍，卻仍正常出蛋，上網揭發此事。台中市動保處昨天前往訪查，確定現場雞隻健康異常，已死亡約1700隻，立即採樣送中央單位檢驗，並對該場開立「移動管制通知書」，檢驗結果預計48小時後出爐。前晚有網友在地方社群揭發，這家中型蛋雞牧場疑似爆發禽流感，導致出現大量死雞，有些埋在牧場裡、有些裝入布袋不知道要載到哪裡去，雞蛋還照樣出貨，為免爆發更大疫情，他已打電話向市府檢舉。據了解，該蛋雞場飼養總數約7000隻，近期累計死亡約1700多隻，豐原區市議員邱愛珊昨晚在臉書報告市府處置情形。她表示民眾擔憂病死雞流向不明，恐涉及防疫與食安風險，自己接獲情資後，第一時間要求農業局、動保處及環保局立即啟動聯合稽查，並了解是否有通報延遲、涉及隱匿情事市府昨（27）日上午派員前往現場訪查，已完成採樣並送中央單位檢驗；同時對該場開立移動管制通知書，在檢驗結果出爐前，禁止場內動物及相關物品移出，以防止可能的疫情擴散。由於陸續有消費者私訊，擔心買到該蛋雞場出貨的雞蛋，邱愛珊表示，若民眾對近期購買的蛋品有任何疑慮，可洽詢市府消保官，或直接聯繫她的服務處。