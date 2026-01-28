我是廣告 請繼續往下閱讀

有關美國衛生部副部長歐尼爾（Jim O'Neill）貼文稱，世界衛生組織（World Health Organization，WHO）在2019年忽視台灣對COIVID早期警示，假裝台灣不存在；然WHO新冠專家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）卻表示，台灣並未向WHO示警、只是索取資訊，WHO沒有忽視台灣一事，外交部今（28）日澄清，該名專家所言錯誤，外交對此不實發言表達嚴正抗議。外交部指出，根據我衛生福利部前於2020年4月發布的新聞稿，疾病管制署早在2019年12月31日即掌握中國武漢至少出現7例「非典型肺炎」病例，基於SARS經驗高度警覺，當天即依《國際衛生條例》（International Health Regulations，IHR）之「國家聯絡中心」（focal point）電郵通報WHO聯繫窗口，特別提及病例已進行隔離治療，提醒公衛專業人員注意人傳人風險，並要求WHO提供進一步資訊。惟WHO聯絡窗口僅回覆稱，已將我資訊轉給相關單位。此外，依據WHO設立之「疫情準備及因應獨立調查小組」（IPPR）調查報告，亦2次提及台灣於2019年12月31日率先向WHO通報疫情，正面肯定台灣的努力。外交部感謝美國衛生部副部長歐尼爾貼文發出正義之聲，並呼籲WHO秘書處應正視台灣在疫情期間做出之貢獻，而非散佈不實謠言、持續混淆是非。我國爭取參與WHO多年，長期以來也獲得友邦及理念相近國家支持。我國推動有意義參與WHO之宗旨及目標並未改變，仍希望爭取受邀以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA），以及完整參與WHO各項會議機制及活動。