我是廣告 請繼續往下閱讀

▲郭書瑤登上凱爾的節目大聊感情觀。（圖／翻攝自IG@kireyung）

郭書瑤近來為宣傳《何百芮的地獄戀曲》登上凱爾的節目，兩人在車裡大聊感情觀，郭書瑤說自己的擇偶條件就是高跟帥，但是對於男友出軌，她可以原諒，讓凱爾驚呼不已，但郭書瑤說只有1次機會，喊話男生們千萬別對比你會演戲的人說謊，一定會被發現。郭書瑤單身多年，擇偶條件一直都是高跟帥，她直呼有段時間都懷疑自己是不是喜歡女生，被問到有沒有因為怕孤單，而留在一段不太好的關係？郭書瑤說不太會，而是會給自己一個期限，「但是出軌我可以給機會。」車上的人瞬間傻眼。郭書瑤說，「1次，我曾經有一個對象他出軌過，後來我們和好了，但前提是，把破壞的認任建立起來，一次機會而已啊。」郭書瑤也提醒男生們，千萬不要對比你會演戲的人說謊，「因為我們看得出來你的眼神在幹嘛！」郭書瑤單身7年，身邊朋友積極替她找對象，過去曾經有過一個曖昧對象，該做的都做了，沒想到最後卻被封鎖，她因此花2年時間療傷，自嘲，「我還是找圈內人好了。」郭書瑤花了2年的時間才走出情傷，她坦言，「我不容易暈船，但暈可以暈很久。」