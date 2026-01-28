我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國去年以承諾向美國戰略產業投資3500億美元，換取調降美國總統川普先前對韓國進口商品課徵的關稅，但美國總統川普（Donald Trump）表示，韓國尚未通過去年與美國談定的貿易協定，威脅加徵關稅。對此，韓國執政黨共同民主黨27日宣布，計畫在2月的國會會議上討論《對美投資特別法》（Special Act on Investment in the U.S.）。根據朝鮮日報、韓國日報等韓媒報導，共同民主黨籍、現任國會企劃財政委員會幹事鄭泰浩（Jeong Tae-ho，譯音）27日向記者表示：「川普總統宣布調升汽車關稅，我們理解為這是促使韓方迅速處理《對美投資特別法》的舉動。」他補充道：「該法案於去年11月底提出，12月和1月屬於審議期。按常規流程，特別法的實質審查工作將在2月開始。」鄭泰浩指出，在與企劃財政部的黨政協商中，政府已要求將議員金炳基（Kim Byung-kee，譯音）提出的對美投資特別法列入2月議程並推動通過，「不論川普總統的公告內容為何，韓國政府與國會都將按照既定流程在2月審議該法。」針對川普指責韓國國會刻意拖延，鄭泰浩反駁稱這種說法是「不了解國會運作現狀的誤解。」他透露，川普宣布前，美方並未透過工作層級或外交管道要求加快立法程序，並對川普「選在此時宣布感到不解」。共同民主黨國會黨團發言人金鉉正（Kim Hyun-jung，譯音）表示，執政黨維持立場，將於2月審查並迅速處理提交國會的5項《對美投資特別法》草案。金鉉正提到：「由於議題已根據國會時程移交常任委員會，為了盡快處理，朝野合作至關重要，我們正致力於尋求在野黨的支持。」鄭泰浩表示：「透過與企財委各黨幹事討論，我們已建議在每月第一週和第三週召開全體委員會會議。若此提案獲准，2月第一週即可召開會議討論該特別法。」