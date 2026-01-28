我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市貢寮區台2線105.5公里處昨（27日）晚上10時許發生一起驚悚車禍，現場兩輛大型聯結車不明原因發生對撞事故。其中，一輛載滿青菜、礦泉水的聯結車整輛翻覆，現場物品傾倒一地，場面相當怵目驚心；另輛聯結車則是差一點就墜落山谷。而這起事故也造成交通受阻 ，所幸並未造成人員傷亡，詳細時間事發原因仍有待進一步調查釐清。據了解，這起事故發生在新北市貢寮區毛蟹坑一帶、福連國小附近附近，即台2線105.5公里處，基隆往宜蘭方向。兩輛貨運曳引車發生嚴重擦撞。由於撞擊力道大，其中一輛載有貨物的聯結車其車頭、車身直接分離，大量青菜、礦泉水灑滿地，另一輛聯結車則是直接打橫在車道上。轄區瑞芳分局獲報到場後，進行警戒疏導交通，目前單線雙向通行。而事故畫面也被目擊民眾拍下，並PO上臉書社團「職業聯結車職業大貨車職業大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」，驚悚畫面瞬間引發網友討論，紛紛留言表示，「到底為什麼有辦法撞成這樣」、「願一切平安，快過年了。 兄弟們。一切平安為重」、「暈倒還在排排隊」。