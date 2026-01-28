中央銀行昨（27）日上午10時召開記者會，發行局局長鄧延達表示，新台幣鈔券改版計畫正式啟動，「臺灣之美」系列新鈔預計2028年問世，並提出12項面額主題開放全民票選，涵蓋生態、建築、科技、藝術與女性光輝等方向，首日參與人數即破萬，民眾爭相湧入投票，一度發生網站當機、收不到驗證碼等問題，但目前皆已修復正常。票選時間至2月13日下午17時截止，《NOWNEWS今日新聞》整理新台幣改版票選網址、主題以及投票步驟，提供給讀者一次看完。
新台幣紙鈔要改版了！最快2028上市 12主題給民眾票選
央行指出，新版新台幣將以「臺灣之美」作為整體系列主軸，並已擬訂12項面額主題，開放全民參與票選，盼透過民意凝聚社會共識。據了解，此次改版幅度可能是歷來最大，除硬幣維持現狀外，所有面額紙鈔皆納入重新設計範圍。
新台幣改版12項主題涵蓋和諧共融、永續發展、運動精神、藝術美學、建築之美、科技創新、民俗節慶、工藝之美、島嶼生態、保育植物之美、保育動物之美，以及女性的光輝。
鄧延達說明，新版鈔券目前仍處於徵詢意見階段，待主題確定後，後續仍需進行圖稿設計、鈔紙與原物料採購，並報請行政院核定，接著進入製版、量產、設備調校與宣導程序，整體流程完成後才會正式發行，首張新版鈔券預估約在主題確定後2年半問世。
未來設計方向將以主題精神為核心，過往鈔券中的既有圖樣也可能調整，例如500元上的梅花鹿因已非保育類動物，可能被替換，而象徵國球精神的少棒隊圖案則有機會保留；至於千元鈔券上廣為人知的「四個小朋友看地球」，也確定將在此次改版中走入歷史。
央行表示，活動時間自1月27日上午10時起至2月13日下午5時止，於官方網站「臺灣之美系列鈔券面額主題票選活動專區」開放網路投票，每組完成電子郵件驗證的帳號限投票一次，最多可勾選5項主題。活動開跑首日，參與人數即突破萬人，台灣民眾都相當踴躍投票。
為鼓勵民眾參與，央行同步提供抽獎誘因，包括10套「丙午馬年生肖紀念套幣」及100套「台灣國家公園采風系列」平鑄套幣。央行也提醒，務必認明官方網站網址，切勿點擊不明連結或提供個人資料，如有疑問可撥打165反詐騙專線查證。
不過，因短時間內大量驗證郵件湧入，導致部分民眾未能即時收到驗證碼，對此央行向民眾致歉，並表示正積極協調相關單位處理，將持續滾動檢討系統機制，排除干擾因素，確保票選活動順利進行。
央行強調，票選結果將作為新版鈔券設計的重要參考依據，未來仍會綜合印製、防偽與實務考量進行專業評估，期盼透過新版鈔券，展現最具代表性的台灣特色。
新台幣改版投票太踴躍！央行也嚇到 一票人許願圖案
一名網友也在Threads發文分享新台幣改版網路票選活動，表示：「很好玩欸趕快去投！每人最多選五項，還可以抽紀念套幣，要email認證哦！」貼文吸引1.1萬人按讚。有人留言許願，「希望改成塑膠紙鈔＋石虎黑熊藍鵲」、「硬幣要改版的話，建議頭像換成陳樹菊阿嬤與莊朱玉女阿嬤」，也有不少網友反應網站當機、收不到驗證碼的問題。
對此，原PO特別致電央行反映，承辦人表示已經發現網站問題並在處理當中，「研判可能是瞬間投票太踴躍，以及Gmail會擋驗證信，承辦人說連他自己都收不到驗證信笑死」，相關故障問題已請工程師處理，希望大家能多多支持。《NOWNEWS》記者實際測試，昨日確實在投票網站填寫信箱後，遲遲收不到信箱驗證碼，但今日再次操作，已能正常且快速進入投票流程。
「臺灣之美」系列鈔券面額主題票選活動
投票時間：1月27日上午10時起至2月13日下午17時17分
線上投票網址：https://www.cbc.gov.tw/tw/sp-onsu-list-1.html
投票4步驟：
1.詳讀個資聲明，並點選「同意以上規範，開始填寫」。
2.填寫E-mail信箱，並至信箱收取驗證碼，到網站回填後即可點選下一步。
3.填選姓別、年齡、居住地區，以及鈔票面額主題，最多可選擇5個主題，最少選擇1個。
4.勾選「我理解並同意投票送出後將無法修改」即可送出完成投票。
新台幣改版12大票選主題：
🟡和諧共榮：台灣以多元族群共存為基礎，形塑彼此尊重、友善包容的社會文化
🟡 永續發展：台灣在推動經濟成長的同時，積極實踐淨零轉型，兼顧環境保護與世代共榮。
🟡運動精神：運動場上的拼搏與合作，象徵台灣人民面對挑戰時團結不屈的精神。
🟡 藝術美學：台灣藝術融合在地生活經驗與創新能量，展現多元而深厚的文化風貌。
🟡 建築之美：台灣建築結合傳統、現代與多元文化，承載歷史記憶並映照未來願景。
🟡科技創新：台灣以持續研發與創新動能，打造具國際競爭力的科技與智慧製造體系。
🟡民俗節慶：民俗節慶承載歷史記憶與精神價值，凝聚社會情感並延續文化傳承。
🟡工藝之美：台灣工藝融合技藝與美感，展現實用性與文化精神並存的創作價值。
🟡島嶼生態：多樣地形與氣候孕育豐富生態，使台灣展現高度生物多樣性與保育價值。
🟡保育植物之美：珍稀植物兼具生態功能與自然美感，提醒人們珍惜並守護環境。
🟡保育動物之美：保育動物象徵生態平衡與生命價值，喚起對自然共生的責任意識。
🟡女性的光輝：台灣女性在各領域展現專業與韌性，體現性別平權與社會進步的力量。
資料來源：中央銀行官網
