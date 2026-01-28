我是廣告 請繼續往下閱讀

美元指數再跳水，一度失守96，創下近4年新低，加上台股上漲及出口商月底有拋匯需求，新台幣兌美元今（28）日早盤強升快2角，升破31.3元，一度來到31.292元。美元承壓原因包括美國總統川普政策反覆，還有對美國聯準會（Fed）獨立性的疑慮等，甚至川普不認為美元貶勢過重，反稱其「狀態極佳」，美元指數應聲跳水、下探接近4年最低點，一度下探95.95，目前在96.03附近。亞洲主要貨幣日圓兌美元早盤升貶互見，在152.15至152.81盤整，韓元兌美元從1437.68回升至1429.9，目前在1432.6游走，離岸人民幣兌美元從6.9302拉回至6.9406盤整。至於新台幣兌美元今日早盤以31.42元、升值5分開出，由於美元指數走弱，加上台股上漲及月底出口商有拋匯需求，新台幣進一步升破31.4及31.3元，一度來到31.292元，強升1.78角，目前在31.32元盤整。