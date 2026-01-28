我是廣告 請繼續往下閱讀

面對印度西孟加拉邦立百病毒疫情升溫，泰國全面拉高防疫警戒。官方證實，已針對超過1700名自加爾各答飛抵泰國的旅客進行健康篩查，目前尚未發現任何陽性病例，但相關單位已提前部署醫療量能，嚴陣以待。根據泰國《國家報》報導，衛生部長帕塔那（Phatthana Phromphat）表示，看守首相阿努廷已下令衛生、交通及機場管理等單位全面加強入境防疫措施，確保第一線篩查不出現破口。當局指出，平均每日約有700名旅客自印度西孟加拉邦，經由素萬那普、廊曼與普吉三大國際機場入境泰國。泰國疾病控制局已於上週末啟動針對疫區直飛航班的「定向篩查」，鎖定高風險旅客進行健康評估。依據規定，凡出現發燒或呼吸道症狀，且在21天內曾前往疫情地區的旅客，將立即接受調查與病毒檢測。帕塔那強調，立百病毒仍被列為《2015年傳染病法》規定的13種危險傳染病之一，防疫標準不會鬆懈。在醫療應變方面，帕塔那指出，已與相關部門完成協調，一旦發現疑似病例，醫學科學部可在8小時內完成隔離與檢測作業。此外，立百病毒的傳播方式與新冠病毒不同，無症狀感染者在潛伏期內不具傳染力，因此同航班乘客的感染風險相對較低。衛生部也透露，泰國正同步起草全國適用的診療指引，並要求三家指定醫院備妥隔離病房、專業醫療團隊與轉診機制。官方強調，泰國歷史上從未出現立百病毒確診病例，未來至少一週將持續密切監測國際疫情動態，確保在風險尚未擴散前，防線已經就位。