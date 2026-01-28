我是廣告 請繼續往下閱讀

藍營原本想在一月底春節推動重開「國共論壇」，為三月「鄭習會」鋪路。不過似乎被對岸打槍，一月底只有國民黨智庫上陸對談。近期又發生張又俠被抓下馬的潑天大事，人是死是活都還不知？對岸內部現在亂成一團，北京似乎形同戒嚴，國民黨此時還想搞「國共論壇」這種大場面歡樂大拜拜，這是想「喪事喜辦」？還是在對岸最虛弱的時候「過門沖喜」？危邦不入，亂邦不居，國民黨人要不要冷靜一下，暫且放下兩岸問題置頂優先，指導一切的慣性思維，專注考量台灣本體的利弊得失，把卡關的三大案：總預算、軍購、關稅，重新檢視一番，尋求解套方案？藍營的政策思維向來有個很致命的邏輯缺陷，就是在做政策考量時，永遠需要一個「上位指導原則」，而不是將政策本體利弊得失與可行性作為決策核心依據。這是一種從威權時代「恩庇-侍從體制」遺留下來的習慣，凡事先考量最大那個頭頭喜歡什麼？討厭什麼？次為誰得利？印象中有個深刻的親身案例，還在國民黨圈子裡時，某次選舉團隊絞盡腦汁想出一套政見提案，提報完某長官幕僚銳利的眼神射過來說：「你們的計劃很好，但做這麼多事，最後是誰得到好處？」團隊一臉矇：「人民得利啊？」長官隨即甩過來嗤之以鼻的表情：「哼！」後來才懂，長官說的意思是，你做那麼多好事，給當權的李登輝得到讚譽，這樣對我們有什麼好處？換句話說，這是種帝制時代留下來的滿清餘孽思維，凡事都要討皇上開心，皇上不喜歡的事千萬不要做，皇上看不見或看不起的事，做了也沒意義，我們所做的每一分努力，都要圍繞「讓皇上看見，讓皇上開心」這個軸線設計，其他都是廢話。這就是來俊臣「羅織經」的底色邏輯，不辦大案，皇上看不見，要辦成大案，就得羅織成叛國謀反，敵我矛盾，不共戴天，這樣皇上才會開心。到國民黨失去政權，這種邏輯的根本依據垮了。皇上沒了，天攏黑一邊了，沒有上位指導原則，怎麼計算利弊得失？所以第一任務是要找個新皇上，這新皇上還不能有任期，不能有選舉風險，要不投資下去，四年後他就掛了，連地都沒圈好，房都沒蓋完，自己不就虧大了？於是，眾人皆將目光投向對岸，大陸改革開放後富起來也強起來了，台灣做個工程，六億台票就哇哇叫了，人家對岸光搞個太湖整治計劃就花上六十億，還人民幣。於是，「兩岸關係」就成了2000年後所有政策設計的上位指導原則，而其運作核心就是智庫。智庫不但做政策設計，還兼旅行社導遊，所有國民黨邀來的對岸學者、官員、訪問團，都是由智庫負責申報、邀請，並派人全陪。你有沒有發現，所有國民黨總統候選人或一級戰將電視辯論前，都要去智庫受訓，而只要進出智庫一天，出來就滿口都是兩岸關係，把本土派全嚇跑了，從韓國瑜到侯友宜皆是如此。其實，國民黨從2001年失去政權開始，就在與對岸喬連胡會，只不過當時連戰還在想選2004，不敢太過冒進。2004再次失敗後，連胡會才正式提上計劃日程。這就是個尋找新皇上的過程，也許當事人不這麼想，但他身邊幕僚都在想這件事，想著自己如果能成為兩岸破冰的功臣，那對岸會給自己多少好處？現在的主子選舉失利，成了前朝遺老，當然要找個貨真價實的大皇帝才有得靠。而且，對岸超討厭民進黨，所以想把手伸進台灣，就必須找代理人，而國民黨這塊招牌，就是獨一無二，無可取代的總代理不二人選。而當幕僚自己建立起與對岸的私人關係後，便能打著老闆招牌，自己去對岸做生意，再不就卡住兩岸各種交流的關卡，抓住對岸「不准有人幹吃飯砸鍋的事」的心理，亟欲排除所有拿對岸好處，卻在幫綠營顧票的可能，於是國民黨人便可靠蓋章賺錢。你算算，姓徐的，姓江的，還有一堆百家姓的，天天在群組裡宣揚自己在對岸關係多好？有某某常委的手機。這些人靠連戰與馬英九的招牌，賺了多少錢？算到手抽筋都算不出來。講白了，啥和平、交流、讓利、發展，都是外表的包裝，核心就是一個字：「錢」。而要弄到錢，就必須摸線養線拉到可以批文核准項目的大咖。以前搞到省部級頭頭，或政治局常委，或軍區司令員與老將軍，就能搞到批文，現在老習權力把所有收縮進來，只有聽令於老習，讓老習點頭，才能得到好處。所以，與老習這條線的關係，不能有半點損傷，老習對自己的評價與印象，不能有半點污漬。所以，就算全世界的人都認知到，老習就是個暴君，就是個獨裁者，就是個治大國如翻烙餅的折騰禍害，國民黨人也不能這麼認為，因為只要他老爺還供我資源，我就算睜眼睜到死不瞑目，也得跟著說瞎話。現在問題來了，張又俠事件後，國民黨人該好好想想，這套搞法還管用嗎？張又俠是習的髮小，張習兩家兩代交情，還是習能上位的大功臣，一旦翻臉，照殺不誤。張就算沒死在抓捕槍戰，光看黨中央給他安的罪名，啥洩漏核武機密，裏通外國之類的，最起碼也判個「死緩」。如果張又俠跟習關係這麼好的鐵哥兒們，都可以說殺就殺，那你們這些台灣政客，自己掂掂斤兩，你跟老習的關係有張又俠鐵嗎？認識幾個常委軍頭有用嗎？明天他們還在嗎？就算你還有點用，你們在老習眼中有那麼重要嗎？那天統一以後，你們還有利用價值嗎？這顆人頭還留得住嗎？論負面影響，除張的負面影響足以動搖國本，老習都敢幹，你們這些爬過來偷油吃的小強等級角落生物，踩死還有何顧忌？某個台辦官員來台喝醉時講得最妙。他摟著國民黨的人說：「兄弟啊！現在是最好的時候，國民黨執政，出不了大事，兩岸又沒統一，真是歲月靜好啊！」老K驚訝道：「你們不是一直要統一？怎麼沒統一最好？」台辦的人說：「你傻啊！真給統一了，咱們台辦就得撤了，全國各地幾十萬人要下崗啊！」懂了吧？上頭瘋起來，連底下人都怕，你老K在這兒認真個啥勁？所以，國民黨人的腦袋清楚點，你認真為台灣人民做事，選民給你支持，你選上公職才是真的，才是自己擁有的資產。對岸的人多喜歡你都是假的，搞不好喜歡你的那個人明天就不見了，你多年投資馬上打水漂了。而且，恩庇侍從體制留下來的奴性慣性，最好早早放棄，你真心做事，做得夠好，你自己就會成為老大，就算不夠好，起碼也是個被尊敬的山頭，總比老是跑對岸朝貢，竹籃打水一場空要好得多。堂堂副主席，去對岸見個對台櫃台經理宋濤，有啥好興奮的？派個凌濤去，兩岸濤濤我不怕，也沒啥差別。你們一直揣摩對岸的上意辦事，得利的是對岸，你們得到什麼了嗎？就算得到些好處，把台灣搞垮了，你們還守得下來留得住嗎？看看張又俠，再想想自己，不要再幻想可以回到當年，跟胡錦濤把酒言歡的好日子，他老人家已經被架出去了。現在這咖，是睚眥必報的8+9，那種路上瞄他一眼就會砍死你的貨色，你們還敢信任他嗎？一個連自家軍人與將領都不敢信任他的領導人，在台灣居然得到那麼多藍白政客無私的信任與奉獻，也算是個世界奇蹟啊！也許距離真的會產生美感，但這種近視眼或白內障程度，該去開刀了吧？！●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任●本文為作者評論意見，不代表《NOWNEWS今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄： opinion@nownews.com