香港籍網紅Toyz因販賣大麻煙彈，觸犯二級毒品罪被判4年2個月，目前已經服刑1年9個月，近來傳出他和女友篠崎泫在獄中登記結婚，篠崎泫並未否認，只說有好消息會跟大家說。《NOWNEWS今日新聞》記者詢問律師張承中，張承中表示，Toyz的確可以在獄中申請結婚，表現優良還可在獄中懇親宿舍與配偶同住，但門檻很高而且非常嚴格，假釋最快是服刑2年1個月後，結婚也不影響可否假釋的認定。根據《鏡週刊》報導，獄中結婚是可以合法申請，只要跟看守所填寫結婚申請報告，說明結婚意願並提出相關文件，獄方核准後，就會安排戶籍地的戶政事務所協助辦理。而Toyz刑滿之後，也能留在台灣，免於被驅逐出境，如果他在獄中表現良好，可以在專設的懇親宿舍中，和配偶同住，每月最多一次，一次最多7天，部分監所的懇親宿舍宛如五星級飯店，有獨立套房，附冷氣、衛浴和電視，律師張承中表示：「表現優良這個規定是正確的，但這個門檻很高而且很嚴格。」而Toyz是香港人，外籍人士遭判刑，可在服刑完畢後驅逐出境，但法官有裁量權，對於受刑人是否展現悔意、有無危害社會、教化可能都是重點。張承中透露：「如果他非累犯，假釋最快是服刑2年1個月後，也就是服滿1／2刑期，結婚不影響可否假釋的認定，因為他非本國人，假釋後交移民署決定，可能會驅逐出境，是否驅逐出境的判斷，也不被結婚拘束。」意思就是，就算結婚也有可能會被驅逐出境。