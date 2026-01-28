我是廣告 請繼續往下閱讀

前新光金控副董事長李紀珠不滿放言傳媒、周玉蔻及陳姓記者在3年間接力發表40篇報導，指控其薪酬自肥並影射私德，李紀珠認為報導未經查證，嚴重侵害名譽權，憤而提告求償共400萬。台北地院審理後認定，相關報導雖涉及金控治理等公共議題，但長期反覆以單一來源及貶抑用語進行報導，甚至夾雜緋聞影射使專業論述失焦，已逾越新聞媒體的合理查證義務，嚴重侵害李紀珠名譽。法院最終判決周玉蔻、放言傳媒與陳姓記者須連帶賠償共計180萬元，下架其中33篇文章標題與內容，並刊登李紀珠的勝訴啟事。前新光金副董李紀珠指控，2020年至2022年間，放言科技傳媒陳姓記者先行撰寫了27篇攻擊性報導，隨後在陳姓記者離職後，周玉蔻又涉嫌指示其他記者接力發表13篇報導持續進行言論抨擊。這些報導內容涵蓋了薪酬與年終獎金自肥、違反法令、遭金管會懲處、公司治理違法及個人品格不佳等負面指控。李紀珠認為相關內容已嚴重損害其名譽，報導也未向金管會查證。為此，對放言、周玉蔻、陳姓記者三人提告求償共400萬元，除要求陳姓記者與放言、周玉蔻連帶賠償外，亦要求下架相關報導並刊登勝訴啟事。對此，陳姓記者辯稱其報導是聽從周玉蔻指示，並無侵害名譽的惡意，且當時李紀珠正獲續任董事提名，相關報導涉及社會與公共利益。放言傳媒與周玉蔻則主張，李紀珠身為大型金融機構掌權者，對政治及金融影響力重大，其個人名譽在面對言論自由與新聞自由時，應承擔較高程度的退讓義務。台北地院審理指出，李紀珠雖為金控高層應對公共議題有較高忍受度，但媒體監督仍不得逾越合理查證。法官認為本案屬長期反覆報導，其消息來源單一且多次使用貶抑性用語，甚至以緋聞影射夾雜專業議題，導致輿論失焦並使讀者產生負面偏見，侵害名譽程度不輕。法院最終判決放言、周玉蔻與陳姓記者須連帶賠償120萬元，放言與周玉蔻另須額外連帶賠償60萬元，並且要刪除影響李紀珠名譽的文章，刊登本件勝訴啟示以回復李紀珠名譽。可上訴。李紀珠在得知判決結果後，透過律師發出四點聲明，強調自己畢生潔身自愛，自律甚嚴，不論公、私領域皆光明磊落，坦蕩無私，過往專業表現及操守亦頗受社會肯定；在私領域中嚴？自持、珍惜個人形象，尤其涉及女性名節，絕不容許外界有任何模糊不清之影射。