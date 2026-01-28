每年冬天，許多在地人與遊客都期待的「台南最強草莓冰」要開賣了，台南老店「冰鄉」每年草莓季都會推出草莓牛奶冰，上頭有著滿滿的大顆草莓與香甜果醬，是必須兩人合吃才吃得完的銷魂美味。店家於臉書粉專公佈，將於明（29）日開賣，同樣12點開門發號碼牌，且每日限量，今年售價每碗195元。
冰鄉的草莓牛奶冰的做法，是刨冰放入後，加上草莓醬、煉乳，待鋪滿草莓後，又再淋一次草莓醬與煉乳，吃起來酸甜又多汁。「冰鄉」老闆娘也向《NOWNEWS今日新聞》記者回應，每年草莓牛奶冰開賣時間其實都比其他業者要晚一些，因為必須等到草莓旺季，也就是草莓生產量夠多夠優的時候才會賣，「我們的規格是挑選一號規格（特大的），才能有香氣夠濃且多汁，這樣的草莓牛奶冰吃起來才會過癮。」
草莓牛奶冰每日限量 12點開放拿號碼牌
每年只要是草莓牛奶冰有供應的日期時，通常11點多左右，冰鄉的騎樓就已大排長龍，全為了12:00店家一開張，就能立刻搶先拿到號碼牌而吃到草莓冰的美味。因為草莓牛奶冰每日限量，所以「冰鄉」的供應方式是，來此先付款，接著老闆就會給你號碼牌並告知大概何時回來。
「冰鄉」的店址離小吃林立的國華街僅有步行約5分鐘的距離而已，記者建議拿到號碼牌後可以先去逛街並吃別的小吃，時間接近時再繞回來吃冰，不用再辛苦排隊就能輕鬆爽吃到。
韓國人氣甜點品「KITCHEN205」再次客座台北晶華酒店 推出超美草莓蛋糕
另外，台北晶華酒店也表示，去（2025）年首次快閃即造成排隊與搶購熱潮的韓國人氣甜點品「KITCHEN205」也於即日起至2月22日快閃回歸，「KITCHEN205」今年帶來「經典草莓園蛋糕」以及「巧克力草莓蛋糕」與「冬日草莓帕妃」共3款甜點，兩款KITCHEN205蛋糕6吋1980元、冬日草莓帕妃杯外帶2入組880元，以及由台北晶華酒店甜點行政主廚羅倫設計的草莓甜點，每款380元起，即日起可於「晶華美食到你家」美食平台預購。
「經典草莓園蛋糕」在首爾每30秒售出一顆、晶華酒店也創30天賣掉一萬顆的紀錄
今年晶華草莓季的一大亮點，就是韓國「裸感草莓蛋糕」始祖KITCHEN205再次回歸。招牌的「經典草莓園蛋糕」曾在首爾本店開幕當日創下每30秒售出一顆的驚人紀錄，去年在晶華酒店也曾創下30天賣掉一萬顆的紀錄。
一顆顆色澤鮮豔的新鮮草莓，一模蛋糕裡頭依照草莓大小將放入30~40顆，再搭配清爽的鮮奶油與濕潤的海綿蛋糕體，無論是在風味層次或視覺呈現上都令人驚豔。
資訊提供：冰鄉、台北晶華酒店
