我是廣告 請繼續往下閱讀

曾任國民黨發言人，但後來被開除黨籍、現為民眾黨籍的毛嘉慶今（28）日被《ETtoday新聞雲》獨家驚爆曾在入黨前性騷擾女黨工，目前已有黨員將毛嘉慶舉報到中評會。對此，民眾黨發言人張彤回應，確實收到第三方檢舉案件，雖本案提及的時間點當事人均非黨員，與本黨業務亦無關聯，惟日前中央評議委員會接獲檢舉後，已依相關規定進行了解，釐清事件內容。針對媒體詢問該黨的市議員擬參選人疑似涉及性平事件，台灣民眾黨發言人張彤回應，確實收到第三方檢舉案件，雖本案提及的時間點當事人均非黨員，與本黨業務亦無關聯，惟日前中央評議委員會接獲檢舉後，已依相關規定進行了解，釐清事件內容。中評會主委李偉華表示任何檢舉案，確認在職權上受理進入調查程序後，皆會依黨內紀律評議裁決準則辦理，且為保護黨員隱私，各種隱涉及攻擊等應適可而止。民眾黨更表示，對違反性平事件零容忍，對任何違反性別自主意願之言行，絕不寬貸，定依據黨章及相關法規辦理。